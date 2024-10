Sonia Bruganelli dispiaciuta per il trattamento riservato al suo nuovo fidanzato: “Ha ricevuto attacchi”

Da diverse settimane, ormai, Sonia Bruganelli e il suo compagno Angelo Madonia non si nascondono più. Dopo aver chiuso la sua storia con il conduttore televisivo Paolo Bonolis, la celebre opinionista e produttrice ha ritrovato l’amore al fianco dell’insegnante di Ballando con le Stelle 2024. Benché la loro relazione abbia movimentato parecchio il mondo del gossip durante l’estate, la coppia è rimasta piuttosto abbottonata cercando di smorzare le voci, rumor e chiacchiericci poco graditi. Eppure Sonia mastica amaro, perché il compagno a suo dire è finito in un tritacarne mediatico fastidioso e invadente.

Silvia, la malattia della figlia di Sonia Bruganelli e l'operazione post nascita/ Il ricordo choc

“Mi spiace che questo suo avvicinarsi a me gli abbia portato tanti attacchi, quando credo che lui non c’entri niente. Là dentro volutamente sto facendo il mio percorso e lui il suo: è la cosa più sana”, ha detto, spiegando tra le altre cose anche la scelta di gareggiare con un altro insegnante nel programma di Milly Carlucci.

Chi sono Giulia e Massimo, genitori di Sonia Bruganelli/ Un rapporto speciale con mamma e papà

Sonia Bruganelli e l’amore per il compagno Angelo Madonia, alla larga dalle luci dei riflettori

Una decisione condivisa appieno dal suo compagno Angelo Madonia, che proprio a Ballando con le Stelle in passato aveva vissuto un’altra storia d’amore con una sua allieva, Ema Stokholma. Una storia che era partita con le migliori intenzioni ma che poi è naufragata in un nulla di fatto, dopo la fine del programma. “Facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti, ci abbiamo creduto ma qualcosa non è andato”, ha spiegato lei.

Oggi, ad ogni modo, il cuore di Angelo batte solo per Sonia Bruganelli e anche se a Ballando con le Stelle sono rivali, nella vita di tutti i giorni si amano e vivono il loro amore più entusiasti che mai.

Sonia Bruganelli: "Ho fatto male a me stessa"/ "Ecco cosa mi ha detto Paolo Bonolis dopo che..."