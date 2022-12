Angelo Madonia/ “L’amore con Ema Stokholma? Vogliamo stare bene insieme”

La finale di Ballando con le stelle è consegnata agli archivi, è tempo di bilanci. Una delle coppie protagoniste dello show di Milly Carlucci è stata quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia. Ospite di Oggi è un altro giorno, il ballerino professionista ha spiegato: “Ha maturato una sua consapevolezza. Poteva rischiare di vincere anche lei. Arrivare in finale in un’edizione di Ballando con un livello così alto è già una vittoria”.

Tra i due è nata una grandissima intesa, tanto da sfociare nell’amore. Angelo Madonia ha preferito non sbilanciarsi: “Abbiamo il progetto di stare bene insieme, ora c’è un po’ di tranquillità dopo Ballando con le stelle”. Poi sulla vittoria di Luisella Costamagna, molto discussa sui social network e anche durante la finalissima di venerdì: “Ci sono diverse chiavi di lettura. Ci sono concorrenti come Alessandro e come Ema che hanno fatto un percorso completo e che potevano meritare un premio per questo percorso completo. Poi c’è stato il problema che ha avvolto Luisella e Pasquale per l’infortunio, ma loro hanno rispettato il regolamento del programma. Se rientrano nel regolamento, possono fare il ripescaggio e non hanno alcuna colpa: sono stati bravi e hanno vinto”.

Le parole di Alessandro Egger

Ospite di Oggi è un altro giorno insieme ad Angelo Madonia, Alessandro Egger ha analizzato il suo percorso a Ballando con le stelle e ha ammesso un po’ di amarezza per la sconfitta nel testa a testa con Luisella Costamagna: “Sinceramente ci sono rimasto male in quel momento lì, perchè sei ad un passo dall’alzare la coppa e ci speri sempre”. Alessandro Egger ha poi parlato del suo futuro: “Io voglio vincere l’Oscar (ride, ndr). Io ho iniziato da piccolo a recitare, ed è il modo migliore con il quale riesco ad esprimermi. E mi piacerebbe fare la conduzione, cose pazzesche, agitate e on the road. Vorrei fare qualcosa che rappresenta un po’ la nostra generazione”.

