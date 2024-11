Angelo Madonia, il futuro dopo Ballando con le stelle è con Maria De Filippi?

La notizia dell’esclusione di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle 2024, e ad una sola puntata dalla finale di questa edizione, ha fatto non poco rumore. Il maestro e ballerino professionista è fuori dalla gara, lasciando la sua partner di quest’anno, Federica Pellegrini, nelle mani del collega Samuel Peron, che rientra nel programma dopo un anno di assenza. In conseguenza a questo addio, che pare definitivo, a Ballando, hanno iniziato a circolare una serie di indiscrezioni sul futuro televisivo di Madonia.

Nelle ultime ore, in particolare, circola sul web l’indiscrezione, lanciata da TVpertutti.it, del possibile approdo del maestro di balli latini alla corte di Maria De Filippi. Angelo Madonia potrebbe infatti essere il nuovo professore di danza di Amici.

Angelo Madonia come Raimondo Todaro? Il possibile futuro ad Amici

“Le voci su un suo possibile approdo ad Amici si fanno sempre più insistenti. – scrive la fonte -Il talent di Maria De Filippi potrebbe essere l’ambiente ideale per un professionista del suo calibro, in grado di ripulirsi l’immagine.” D’altronde non sarebbe il primo a varcare la porta di Canale 5, e di Amici in particolare, dopo la partecipazione a Ballando con le stelle. Prima di lui questo percorso lo ha fatto Raimondo Todaro, che dopo alcuni anni nel ruolo di professore, nell’edizione attuale di Amici ha lasciato il suo posto alla collega Deborah Lettieri. È chiaro che, al momento, si tratta soltanto di voci che non hanno alcuna conferma da parte delle parti chiamate in causa. È certo una possibilità che potrebbe manifestarsi in futuro, visto che l’attuale edizione di Amici è ancora in corso. Magari, dunque, dal prossimo anno.

