Ballando con le stelle 2024 è al centro della curiosità degli appassionati fin dalle prime puntate ma, nelle ultime settimane, la situazione si è fatta sempre più rovente in termini di dinamiche e circostanze intricate. Tra gli ultimi scossoni spicca il ‘caso’ Angelo Madonia che nel bel mezzo della competizione è stato sostituito da Samuel Peron, a sua volta rimpiazzato con Pasquale La Rocca per via di uno sfortunato infortunio.

Sulla scelta fatta o subita di Angelo Madonia di separarsi da Ballando con le stelle 2024 ancora si accavallano rumor, teorie e possibilità; i nodi potevano essere sciolti ieri sera dato che l’ex ballerino del talent aveva annunciato una diretta per le 22 sui social dove con buone probabilità in molti si aspettavano un intervento sui temi più caldi del momento. Dalla ‘burrasca’ con Selvaggia Lucarelli dopo la sua ultima esibizione al rapporto con Federica Pellegrini e, ovviamente, senza dimenticare la liaison con Sonia Bruganelli.

Angelo Madonia, nessuna novità sul perchè ha lasciato Ballando con le stelle 2024

Come racconta Gossip e tv, le attese non sono state minimamente rispettate; la diretta di Angelo Madonia – dal punto di vista dei temi caldi – è stata letteralmente un flop. L’ormai ex ballerino di Ballando con le stelle 2024 ha glissato sulle polemiche rispetto al percorso con Federica Pellegrini ed ha evitato di entrare nel merito dell’ultima diatriba con Selvaggia Lucarelli e dunque sorvolando sui riferimenti sul perchè abbia lasciato – o allontanato – il talent. Il suo unico argomento è stato quello dei ringraziamenti per coloro che lo hanno sostenuto e accompagnato in questo percorso. L’unico accenno degno di nota è stato nei confronti di Sonia Bruganelli, chiedendosi quale sarebbe stato l’esito dell’avventura a Ballando con le stelle 2024 se avesse scelto di partecipare con lei. Un ringraziamento anche nei confronti di Luca Barbareschi – ex concorrente – che si era espresso nei giorni precedenti con parole di stima e affetto nei suoi confronti.