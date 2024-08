Debora Caprioglio, il primo incontro con il compagno Francesco De Bortoli

Il 2020, nonostante il Covid e il lock-down, si è rivelato un anno prezioso per Debora Caprioglio perché ha ritrovato l’amore al fianco di colui che è il suo attuale compagno: Francesco De Bortoli, commercialista di Belluno. “Ho riscoperto la libertà. E ho trovato l’amore“, racconta l’attrice in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, parlando di questa nuova love story. “È stata la prima estate con il mio attuale compagno. Ci siamo conosciuti 20 giorni prima che scattasse il lock-down: lui a Belluno, io a Roma“.

La scintilla è scoccata quasi per caso, “a una cena dopo un mio spettacolo. Ci siamo piaciuti subito“. Si è trattato del classico colpo di fulmine che l’ha letteralmente folgorata: “Di lui mi ha colpito la serenità. E poi condividiamo molti piaceri: siamo due gaudenti“. Dopo essersi incontrati a maggio in occasione del compleanno dell’attrice, la coppia ha poi deciso, con una decisione presa d’istinto e a conoscenza da pochissimo avviata, di concedersi una vacanza.

Debora Caprioglio e i pregi del compagno: “Non potevo non innamorarmi“

Fu così che, nell’estate 2020, Debora Caprioglio e il compagno Francesco De Bortoli partirono per la Sicilia in quella che fu la loro prima fuga d’amore: “Siamo andati alla scoperta dell’isola di Favignana, che nessuno di noi due conosceva“. L’attrice, che ha vissuto tante storie d’amore in passato tra cui quella con Klaus Kinski, al fianco del compagno ha trovato spensieratezza e serenità: “Abbiamo preso un albergo e abbiamo deciso di vivere in assoluta libertà. Ricordo un’isola bellissima, selvaggia e completamente deserta. Ho fatto cose mai provate prima“.

Durante la vacanza si verificò anche una disavventura per De Bortoli, che è scivolato sugli scogli procurandosi una profonda ferita con tanto di corsa all’ospedale “Aveva il dito praticamente tagliato in due – ha raccontato l’attrice – Gli hanno messo i punti, c’era il sangue, al pronto soccorso giravano tutti con la mascherina, un incubo“. Il compagno affrontò la difficoltà però con il sorriso e la serenità, e forse fu proprio questo suo aspetto a farla innamorare: “E niente, lui sorrideva. Gliel’ho detto che è un tipo sereno. Non potevo non innamorarmi“.