L’attrice Debora Caprioglio fa chiarezza sulla fine della sua storia d’amore con Angelo Maresca

Debora Caprioglio e il suo ex marito Angelo Maresca hanno vissuto una storia d’amore sulle montagne russe, tra mille emozioni, cadute e risalite. In una intervista di qualche tempo fa rilasciata da Caterina Balivo a Vieni da Me, la showgirl ha chiarito una volta per tutte le motivazioni che spinsero la coppia a rompere definitivamente, dopo un tira e molla che diede vita a tanti chiacchiericci nel mondo del gossip. “La scelta di allontanarci non è stata dettata da alcun tradimento”, aveva spiegato Debora Caprioglio.

Con l’ex marito Angelo Maresca, evidentemente, era finita l’intesa e così di comune accordo hanno deciso di mettere fine ad una relazione che non aveva più senso di esistere. “Ci siamo resi conto che un certo tipo di amore, quello che dovrebbe esserci tra marito e moglie, era concluso ma tra di noi è rimasto l’affetto ad unirci”, la precisazione.

Debora Caprioglio e l’ex marito Angelo Maresca, perché finì? Ad unirli restano tanti bei ricordi, ma…

Eppure la storia d’amore con Angelo Maresca era iniziata nel migliore dei modi nei primi anni del duemila. A giudicare da come parlava della sua dolce metà, nessuno si sarebbe mai immaginato un epilogo del genere tra i due ex coniugi, che sono arrivati a dire basta. “Angelo è il mio angelo”, diceva lei dell’ex marito quando era ancora innamorata.

Grazie al compagno, Debora era riuscita a ritrovare se stessa, come spiegato dalla stessa in una bella intervista del passato, dove elogiava il suo amore. Oggi tra l’attrice e Angelo Maresca è finita, ma come dicevamo entrambi si rispettano moltissimo e ad unirlo è rimasto il bel ricordo del passato.

