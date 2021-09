Angelo Pisani, marito Katia Follesa/ Lei:”Continuava a prendermi e lasciarmi poi…”

Angelo Pisani è il compagno di Katia Follesa, la comica e conduttrice televisiva. Un grande amore nato tra i due iniziato per puro caso da un semplicissimo autografo. A rivelarlo dalle pagine del settimanale Intimità è stata proprio la simpaticissima Katia Follesa che ha confessato: “l’ho inseguito molto, ma lui non voleva saperne. O, meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”. I due hanno cominciato poi a conoscersi e frequentarsi scoprendo di avere tantissime cose in comune oltre alla passione per la comicità e per il mondo dello spettacolo. Dal loro amore è nata anche la figlia Agata, anche se la coppia ha vissuto diversi momenti di difficoltà.

Angelo Pisani, fidanzato Katia Follesa/ Lei: "Mi ha lasciata e ripresa di continuo"

A rivelarlo è stata proprio la Follesa che ha dichiarato: “continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai. A un certo punto ha capito che ero io la donna della sua vita”.

Chi è Angelo Pisani, il compagno di Katia Follesa

Ma chi è Angelo Pisani, il compagno di Katia Follesa? Il comico ha raggiunto la grande popolarità grazie al duo di nome Pali e Dispari, con il collega ed amico Marco Silvestri. Tra i personaggi più noti ricordiamo: Nucleo e Capsula, due adolescenti che vestono in stile hip hop, nullafacenti e bizzarri. Nonostante la grande popolarità raggiunta, la coppia di Pali e Dispari ha deciso di sciogliersi nel 2007.

Successivamente Pisani è stato protagonista di uno spettacolo di grande successo in teatro con “finchè I-phone non ci separi”, mentre con la compagnia Katia Follesa ha scritto il libro “diciamoci tutto, al massimo ci lasciamo”.

