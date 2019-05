Angelo Russo e Anastasia Kuzmina/ Video, sono un ippopotamo danzante! (Ballando 2019)

Angelo Russo è tra i protagonisti di Ballando con le stelle 2019. Per l’occasione, dopo l’Eurovision Song Contest andato in onda lo scorso sabato, la trasmissione a ritmo di danza tornerà questa sera, venerdì 24 maggio, per un doppio appuntamento che proseguirà anche domani, nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai. Il famoso comico, intervistato tra le pagine di TV Radio Corriere, ha raccontato di essere soddisfatto del suo percorso e di sentirsi una bomba: “Sono soddisfattissimo, quella di Ballando è una bella famiglia e una bella gara!”. Successivamente, l’attore ha dovuto rivelare un pregio e un difetto della sua maestra di danza, la giovane Anastasia Kuzmina. “Il suo pregio è che riesce a fare tutto bene grazie a tanti anni di studio e di preparazione, il suo difetto è che si impunta, vuole farmi fare anche cose impossibili. Nel suo cuore pensa che io ce la debba fare e così deve essere. Piccoli difetti, grandi pregi!”. La sua famiglia ha reagito con divertimento dopo avere saputo del suo nuovo impegno televisivo: “Non pensavano che anche un cucciolo di ippopotamo potesse danzare in televisione”. Angelo non sa se proseguirà con la danza ma ha una certezza: andare avanti con la dieta.

Ballando con le stelle 2019: Angelo Russo balla con Anastasia Kuzmina

E se Angelo Russo ha parole molto belle per la sua maestra di danza, l’affetto è ricambiato in pieno. Anastasia Kuzmina infatti, quando ha saputo di dovere ballare con lui, ha preso la sfida con estrema ironia: “Lo seguivo in ‘Montalbano’ e mi faceva divertire. Con Angelo si scherza sempre, lui si rattrista solo quando va male il ballo”. Successivamente la giovane confida che l’attore la tratta spesso come una figlia anche se a volte lei si sente un po’ una mamma severa: “Siamo molto amici”, confida. E per quanto riguarda pregi e difetti del suo compagno di avventura, pure lei dice la sua. “E’ un grande lavoratore, si impegna, suda, non si ferma nemmeno quando è stanco. Difetto? A volte non capisco quello che dice”. E quando accade, per ovviare al problema “parlo in russo, così lui si ferma”. Per Anastasia ballare è prima di ogni cosa espressione di gioia. “Insegno sia ai bambini che agli adulti, agli over settanta. E’ una grande fortuna dare qualcosa di così grande alle persone, soprattutto a coloro che nella vita fanno altro”. Ballando con le stelle per lei, rappresenta la sua vita: “Questi tre mesi all’anno li aspetto come un bambino attende il Natale”, conclude.

Video, il foxtrot di Angelo Russo

