Angelo Trementozzi, chi è l’ex marito di Alessandra Celentano/ “Dopo la separazione è stato un grande dolore”

Angelo Trementozzi, chi è l’ex marito di Alessandra Celentano: età e carriera

Alessandra Celentano sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai1, per una nuova puntata del programma. L’occasione è quella per ripercorrere la sua straordinaria carriera nel mondo della danza e della tv, che l’ha portata dai palchi più prestigiosi d’Italia al ruolo di insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi, e, forse, per soffermarsi sulla sua vita privata piuttosto riservata. Al momento si dichiara fidanzata, sebbene sia ancora ignota l’identità dell’uomo, ma in passato Alessandra Celentano è stata sposata per 5 anni con l’ex marito Angelo Trementozzi.

Pur essendo lontano dal mondo dello spettacolo, sono disponibili alcune informazioni sulla carriera di Angelo Trementozzi. Classe 1971, è un commercialista e docente universitario e lavora nell’ambito della finanza e della consulenza aziendale; dopo la laurea in Business and Economic conseguita presso l’Università di Roma, ha ricoperto il suo primo ruolo da docente presso l’Università Europea di Roma, insegnando Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari. Dal 2008 lavora nello studio di famiglia come commercialista e, inoltre, è presidente di un’associazione sportiva di karate, disciplina di cui è un grande appassionato.

Alessandra Celentano e la rottura con l’ex marito: “Mi è dispiaciuto…“

Alessandra Celentano e Angelo Trementozzi sono convolati a nozze nel 2007, ma la loro storia d’amore ha retto pochi anni e si è conclusa nel 2012 con la separazione. In un’intervista rilasciata a Verissimo poche settimane fa, la prof di Amici ha così commentato la rottura: “Se mi è dispiaciuto che è finita con il mio ex marito? Assolutamente sì e ne siamo consapevoli tutti e due, poi la vita va avanti ed è giusto così. Abbiamo avuto una serie di cose che si sono messe contro che purtroppo hanno portato la storia ad andare in questo modo. Con il senno di poi, dopo la separazione, è stato un grande dolore”.

La coppia non ha avuto figli e, dopo la separazione dall’ex marito, Alessandra Celentano ha cercato di rialzarsi e riassaporare il gusto della serenità: “Bisogna comunque saper trovare l’aspetto positivo nelle cose, io è difficile che ci riesca; però faccio un lavoro su me stessa…”.











