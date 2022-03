Angelo Trementozzi, ex marito Alessandra Celentano/ 6 anni di matrimonio

Angelo Trementozzi è l’ex marito di Alessandra Celentano. La coppia dopo sei anni di matrimonio ha deciso di prendere due strade diverse. L’uomo, che lavora nell’ambito della finanza e della consulenza aziendale, non appartiene al mondo dello spettacolo e della televisione anche se il suo nome è circolato più volte per via della relazione con la temutissima prof di ballo di Amici di Maria De Filippi. L’insegnante di danza classica e coreografa della scuola più seguita del piccolo schermo è stata legata a lungo all’ex marito con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore che li ha portati anche al grande passo del matrimonio.

Nel 2007, infatti, Angelo ed Alessandra si sono sposati. Dopo sei anni d’amore però qualcosa si è rotto visto che i due hanno deciso di separarsi. Non è dato sapere il motivo, anche se i bene informati hanno rivelato che l’idillio tra i due è finito per scelta di Angelo. Il motivo? Non è dato saperlo e nemmeno la Celentano ha mai parlato della sua vita privata.

Chi è Angelo Trementozzi, ex marito Alessandra Celentano

Ma chi è Angelo Trementozzi, l’ex marito di Alessandra Celentano? Classe 1971, Angelo lavora nell’ambito della finanza e della consulenza aziendale. Non solo, ha una grandissima passione per il karate. Dopo aver conseguito una laurea n Business and Economic all’Università di Roma, Trementozzi comincia a muovere i primi passi diventando docente presso l’Università Europea di Roma dove ha insegnato materie come Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari.

Nel 2008 comincia a lavorare nello studio di famiglia dove si occupa di servizi di vario tipo: dalla contabilità al diritto tributario, commerciale e civile. Non solo, è anche presidente di un’associazione sportiva di karate di cui è un grandissimo appassionato.

