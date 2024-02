Angelo Tropea, chi è l’amico di Chiara Ferragni/ Sempre al suo fianco dopo l’allontanamento di Fedez

Chi è Angelo Tropea, l’amico di Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni, non sono giorni facili. Dopo il pandoro gate, l’imprenditrice digitale sta vivendo un periodo delicato anche nella sua vita privata. Il matrimonio con Fedez sta attraversando una fase delicata come hanno spiegato entrambi mettendo al primo posto il benessere dei figli Leone e Vittoria. Chiara, dopo essersi assentata dai social, è tornata a pubblicare mostrandosi insieme ai figli, alle sorelle, alla madre ma anche agli amici. Uno degli amici con cui sta trascorrendo più tempo la Ferragni è Angelo Tropea che la starebbe aiutando in questa fase così delicata della sua vita.

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi presunto flirt: lei smentisce lui l'attacca/ "Ci conosciamo da anni"

Angelo Tropea è un amico di vecchia data della Ferragni. Come riporta Leggo, è accanto all’imprenditrice digitale dai tempi del blog di The Blonde Salad. Tropea, inoltre, nel 2013, avrebbe ricoperto il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand. Un incarico che avrebbe ricoperto fino al 2018 quando avrebbe deciso di tuffarsi in altre esperienze professionali mantenendo un legame sincero con la Ferragni.

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi stanno insieme?/ Lo staff smentisce: "Non si conoscono nemmeno"

La dedica di Chiara Ferragni ad Angelo Tropea

A rendere nota la presenza di Angelo Tropea al suo fianco in questo particolare momento è stata la stessa Chiara Ferragni che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedere in apertura scrivendo la seguente dedica: «God bless friends who came to stay with you when you need their love to heal», ovvero “Dio benedica gli amici che vengono a stare con te quando hai bisogno del loro amore per riprenderti”.

La Ferragni, dunque, si sta aggrappando alla famiglia e agli amici per provare ad affrontare una fase delicata della sua vita e Angelo Tropea rappresenta uno degli amici che, a quanto pare, la starebbe supportando e aiutando.

Crisi Chiara Ferragni Fedez, esperto: "Non credo a operazione marketing"/ "Immagine di lui finirebbe a pezzi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA