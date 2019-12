Immacolata Concezione di Maria/ Oggi 8 dicembre: la Madonna e il dogma di Pio IX

La Chiesa Cattolica nella giornata dell’8 dicembre celebra una importantissima ricorrenza, l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: tale festività ha origini abbastanza recenti, se si pensa al fatto che venne creata da Papa Pio IX nella seconda metà del 1800. Tuttavia le sue origini sono assai risalenti nel tempo, visto che fonti storiche alla mano si può affermare che vi fosse una festività simile già nell’epoca dell’Impero Romano d’Oriente, dove sulla base di uno dei vangeli apocrifi e per la precisione quello di Giacomo, si iniziò a celebrare questa ricorrenza. In questo testo non riconosciuto ancora oggi dalla Chiesa, si affermava che Anna aveva dato alla luce la Madonna senza Gioacchino, che in quei mesi si trovava nel deserto. Questa importante ricorrenza arrivò ad attecchire anche in Europa, specialmente in Italia ed in Inghilterra. Successivamente la ricorrenza cominciò a prendere piede anche in Francia nonostante alcuni religiosi influenti non fossero d’accordo. Nel corso del Medioevo, alcuni teologi rinomati iniziarono a domandarsi se il fatto che il padre non avesse preso parte al concepimento di Maria potesse significare che quest’ultima non fosse stata macchiata del peccato originale. Questa problematica si protrasse per molto tempo e alla fine, nel 13°secolo, questa ricorrenza scomparse dai calendari liturgici. Tuttavia la disputa teologica andò avanti tanto che nel 1438, dopo il Concilio di Basilea, la festività riprese nuovamente piede. Sotto Papa Sisto la festività riprese ad essere celebrata, anche se non vi fu un riconoscimento ufficiale con conseguente reinserimento nel calendario liturgico. Fu Papa Clemente XI all’inizio del 1700 a decidere per una reintroduzione ufficiale, che venne preceduta da un cambio di denominazione della festività, che venne chiamata con il nome con cui ancora oggi è nota. Successivamente e precisamente nel 1854, venne proclamato il dogma della nascita di Maria senza il peccato originale per volere di Papa Pio IX.

LA FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

Come ebbe a dire in maniera illuminata Papa Benedetto XVI nell’udienza generale dell’8 dicembre 2006, l’Immacolata Concezione non significa “solo” che Maria non ha mai commesso peccati, ma che è «stata preservata persino da quella comune eredità del genere umano che è la colpa originale. E ciò a motivo della missione alla quale da sempre Dio l’ha destinata: essere la Madre del Redentore». Dio è attratto dall’umiltà di Maria di Nazareth e la “benedice” scegliendola come Madre del Figlio Unigenito: ancora Papa Ratzinger, «E’ Lui la Fonte della grazia, di cui Maria è stata colmata fin dal primo istante della sua esistenza. Ha accolto con fede Gesù e con amore l’ha donato al mondo. Questa è anche la nostra vocazione e la nostra missione, la vocazione e la missione della Chiesa: accogliere Cristo nella nostra vita e donarlo al mondo, “perché il mondo si salvi per mezzo di Lui”». La ricorrenza dell’Immacolata Concezione di Maria è molto sentita in diverse località: tra le tante si può ad esempio ricordare Lione, dove la sera dell’8 dicembre i davanzali delle case si riempiono di candele dentro vasetti di vetro dei colori più diversi. Nella giornata dell’8 dicembre sono ricordati anche alcuni santi e beati che hanno segnato la storia della Chiesa. Tra i santi si può ad esempio ricordare Sant’Eucario di Treviri, mentre tra coloro che sono beati va citato Pietro de Haro.

