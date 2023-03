Animali fantastici: I crimini di Grindelwald/ Film fantasy oggi 25 marzo su Italia 1

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, film di Italia 1 diretto da David Yates

Animali fantastici II – I crimini di Grindelwald andrà in onda oggi sabato 25 marzo in prima serata su Italia 1 alle ore 21,20. Si tratta di un film di genere fantasy appartenente ad una delle saghe più fortunate del cinema: quella del celebre maghetto Harry Potter. Animali fantastici 2 – i crimini di Grindelwald, realizzato nel 2018 tra Gran Bretagna e Stati Uniti e sequel naturale di Animali fantastici e dove trovarli, è nato dal libro dell’autrice J. K. Rowling, famosa grazie alla saga fantasy dedicata a Harry Potter.

La pellicola è stata diretta dal britannico David Yates, che ha supervisionato anche gli ultimi quattro film della saga della Rowling, oltre che The Legend of Tarzan. Protagonista di Animali fantastici è l’attore in grande ascesa Eddie Redmayne, che ha vinto il Premio Oscar come miglior attore nel 2015 grazie a La teoria del tutto, oltre a sfiorarlo l’anno dopo per The Danish Girl. Viene affiancato da Katherine Waterston, famosa grazie a Vizio di forma, Steve Jobs e Alien: Covenant. Nel cast sono presenti anche Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller e Zoë Kravitz.

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, la trama del film

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, che andrà in onda oggi sabato 25 marzo in prima serata su Italia 1, è un film ambientato negli anni Venti, che vede antagonista il crudele mago Grindelwald. Dopo tre mesi, Newt Scamander vuole riavere il diritto ai viaggi internazionali, e incontra a Londra la compagna di classe Leta Lestrange, fidanzata del fratello Theseus. Il ragazzo viene a scoprire che il fratello potrebbe lavorare con un cacciatore di taglie senza pietà, e rifiuta un’offerta importante. Viene poi accolto dagli amici americani Queenie e Jacob, per poi scoprire che Tina, la sorella di Queenie, è in serio pericolo e sta cercando Credence.

Queenie va a Parigi per cercarla, e la situazione si fa sempre più complicata, dato che non si conosce la vera identità di Credence. Grindelwald continua a seminare panico e scompiglio tra i babbani, e Leta ci rimette la vita a causa di un suo anello di fuoco di colore blu. Newt torna a Hogwarts dopo aver rubato una fiala al pericoloso mago oscuro, e la dona al futuro preside Albus Silente. La fiala contiene un patto di sangue tra Albus e Grindelwald, in base alla quale i due non si sarebbero mai potuti combattere a vicenda. Alla fine, si scopre che in realtà il vero nome di Credence è Aurelius, e il ragazzo è il figlio perduto del fratello di Albus.











