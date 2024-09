Anita e Norman, chi sono i genitori Hether Parisi: il rapporto burrascoso

Heather Parisi, ospite a Verissimo oggi domenica 8 settembre 2024, deve la vita ai genitori Anita Parisi e Norman Werby, con i quali però i rapporti non sono sempre stati idilliaci, anzi. E chissà che proprio questo non sia uno dei motivi delle tensioni tra la showgirl e le figlie Luna Jacqueline Di Giacomo e Rebecca, che più volte hanno puntato il dito contro la madre ammettendo di non aver mai avuto un legame indissolubile, praticamente la stessa cosa è capitata da piccola a Heather Parisi, che ha dovuto rimboccarsi le maniche fin da piccola e costruirsi una vita: “Era una ballerina, quando è rimasta incinta, ha continuato a ballare fino all’ottavo mese, io ho dovuto fare da madre a mia sorella, abbiamo sette anni di differenza, pulivo, cucinavo, facevo tutto io, mi ha costretta a vivere a 8 anni come un’ adulta” ha tuonato la showgirl e ballerina Heather Parisi sui genitori in una intervista passata.

Allo stesso tempo Heather Parisi riguardo ai genitori non ha mai nascosto di aver vissuto con dolore il rapporto: “Ho provato rabbia per tanto tempo, adesso che sono più matura il nostro rapporto è divenuto più sereno” ha ammesso la ballerina.

Heather Parisi genitori, il rapporto complesso con papà: “Se n’è andato e non so il motivo”

Se il legame con la madre Anita Parisi ha conosciuto qualche rimarginamento delle ferite, il legame tra Heather Parisi e l’altro dei genitori, il padre Norman Werby, non è mai stato ricucito del tutto, anzi, in passato la showgirl ha parlato con tristezza del legame: “Ancora oggi non ho capito perché se ne è andato, l’ho conosciuto da grande, a 28 anni, abbiamo perso tantissimi anni da vivere insieme” ha ammesso con amarezza la ballerina e showgirl.

Dei genitori Heather Parisi non ha mai nascosto i momenti difficili vissuti in passato, anche se riguardo al padre ha ammesso di non doverlo perdonare di niente, mentre con la mamma le cose si sono fatte più serene con in maniera naturale con il passare degli anni.