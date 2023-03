Anita e Norman, genitori Heather Parisi/ “Costretta a vivere a 8 anni come adulta”

Heather Parisi e il rapporto complesso con i genitori Anita e Norman Werby

Anita Parisi e Norman Werby sono i genitori di Heather Parisi. Col padre un rapporto burrascoso, ma non da meno quello con la madre. La ballerina e showgirl, infatti, è cresciuta molto da sola visto che la madre era impegnata spesso con il lavoro. “Era una ballerina. Quando è rimasta incinta, ha continuato a ballare fino all’ottavo mese. Io ho dovuto fare da madre a mia sorella. Abbiamo sette anni di differenza. Pulivo, cucinavo, facevo tutto io. Mi ha costretta a vivere a 8 anni come una adulta. Ho provato rabbia per molto tempo. Ora sono più matura e il nostro rapporto è tranquillo” – ha raccontato la showgirl parlando della madre negli studi di Verissimo a Silvia Toffanin.

Con papà Norman, invece, un rapporto ancora più difficile, visto che l’uomo l’ha abbandonata quando aveva appena due anni. “Ancora oggi non so perché se ne è andato. L’ho conosciuto da grande, a 28 anni, abbiamo perso tantissimi anni da vivere insieme. È una cosa che mi fa star male. Non c’è nulla di cui devo perdonarlo però. Io ricordo che da bambina sentivo il telefono squillare, ma mia madre riattaccava. Diceva che avevano sbagliato numero, in realtà era lui” – ha confessato la Parisi.

Chi sono Anita Parisi e Norman Werby, i genitori di Heather Parisi?

Ma chi sono Anita Parisi e Norman Werby, i genitori di Heather Parisi? I genitori si sono separati poco dopo la nascita della ballerina e showgirl che è cresciuta senza il padre e con una madre quasi sempre assente per il lavoro. Nonostante tutto però Heather ha un ricordo sereno della sua infanzia. Proprio parlando del padre Norman ha ricordato il primo incontro avvenuto proprio in Italia: “allora stavo facendo ‘Stasera Lino’ con Lino Banfi: è stato molto emozionante”. Un incontro seguito poco dopo dalla morte del padre avventura proprio mentre era impegnata a Ballando con le Stelle. Un dolore enorme per la ballerina che ha ricordato: “in una puntata avevo gli occhiali scuri perché non riuscivo a non piangere: non ho potuto viverlo purtroppo come stanno vivendo i nostri gemelli il loro papà”.

La Parisi ha poi parlato del rapporto con la mamma: “con lei ci sono stati sempre ‘ups and downs’ (come on, chi non ce li ha con la propria madre!)…La mia amata mamma era una bravissima ballerina e quando è rimasta incinta di me ha pure ballato fino all’ottavo mese. Oggi sono mamma anche io e abbiamo un rapporto più tranquillo”.











