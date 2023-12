Anita minaccia di uscire dal Grande Fratello 2023 dopo la lite con Beatrice/ “Questa volta sei andata oltre”

Altri momenti di tensione al Grande Fratello 2023 tra Anita e Beatrice: la Olivieri medita di abbandonare la casa

Beatrice Luzzi non ha dubbi: nella “gag” relativa al battesimo, “Anita è stata dissacrante”. E’ dello stesso avviso Alfonso Signorini che, da credente, rimprovera gli atteggiamenti della concorrente gieffina. Quest’ultima sembra andare in crisi quando la Luzzi la riprende pubblicamente per il suo modus operandi discutibile. Così ad un certo punto scoppia a piangere, preannunciando l’idea di uscire. “Non voglio passare il capodanno qua…”, dice a Fiordaliso.

Quindi il confronto scintillante con Beatrice, con le posizioni che rimangono invariate. “Tu vai oltre”, accusa Anita senza nascondere il magone. “Me ne ha dette di tutti i colori dall’inizio del Grande Fratello 2023. Sei stata dissacrante”, insiste Beatrice.

“Non era il momento di intervenire”, bacchetta Anita. “Non puoi deciderlo tu, tu sei intervenuta a gamba tesa dicendo bugie e io ho solo definito ciò che hai fatto: che era dissacrante”, ribadisce ancora la Luzzi. Alfonso teme che Anita voglia uscire davvero e prova ad incoraggiarla: “Lasciare il campo significa riconoscere una debolezza che non hai.

“Provate ad impostare le giornate nella casa come ritenete ma lasciare non è intelligenza”, sottolinea il conduttore. Non ci sono margini di ricucitura tra Beatrice e Anita. “Bea è una persona che non capisce quando è il momento e quando non lo è”, dice l’Olivieri. “L’errore l’hai fatto tu, prenditi le tue responsabilità”, conclude Beatrice.











