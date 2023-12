FIORDALISO, CRISI AL GRANDE FRATELLO 2023: “ACCORTA DI AVERE 68 ANNI”/ “Le due cose che mi mancano di più…”

Fiordaliso a tu per tu con Signorini al Grande Fratello 2023: “Ci sono due cose che mi mancano molto…”

Fiordaliso si confessa a tu per tu con Signorini, nello studio del Grande Fratello 2023, prima di fare ritorno nella casa. “Lì si sta bene, ma è sempre la stessa cosa”, spiega la cantante. “Tutte le mattine sono uguali, ti pesano le pareti, ti pesa tutto è come se tu li vedessi dalla tv. E poi me li hai portati via tutti (i concorrenti, ndr)”, dice la concorrente. “Penso di essere amata nella casa e sono felice di questo. Poi ci sono i gruppetti, ma è naturale…”, continua Fiordaliso.

Rebecca Staffelli, parole al miele per Fiordaliso/ "Il Natale lo passerei con lei perché..."

Signorini, come prevedibile, la incoraggia a ritrovare l’energia necessaria per continuare: “Capisco benissimo le difficoltà che puoi vivere, il disagio e la voglia di vivere casa tua, la tua libertà…”. A proposito di libertà, Fiordaliso dice che le due cose di cui sente più nostalgia sono il palco e il canto. “Ma queste sono cose che ritroverai presto, dentro la casa hai un significato profondo perché traghetti le emozioni..”, chiude Signorini.

Rosanna Fratello ha un cellulare al Grande Fratello?/ Fiordaliso lancia la bomba, lei caccia il bigliettino

Fiordaliso sta vivendo un momento difficile al Grande Fratello 2023, Signorini prova a rincuorarla per scongiurare il rischio abbandono

“Fiordaliso ha mostrato qualche cedimento e questa fragilità ci stupisce perché non siamo abituati a vederla così insicura all’interno della casa…”. Questo il commento di Alfonso Signorini quando introduce il momento difficile vissuto da Fiordaliso. Così, durante la diretta serale del Grande Fratello 2023, il conduttore la chiama in confessionale, per approfondire la questione e capire le sue intenzioni: “Quando sei entrata hai detto che partivi per la tua isola che non c’è, però in queste ultime settimane ti abbiamo visto affaticata…”.

Fiordaliso crolla e piange al Grande Fratello: "Mi manca innamorarmi"/ "Ho paura di essere ridicola"

La cantante non fa mistero di sentirsi abbastanza segnata da questa esperienza del Grande Fratello 2023, forse perché si è lasciata andare in maniera eccessiva. “Improvvisamente mi sono accorta di avere sessantotto anni…”, ironizza Fiordaliso nel collegamento con Signorini.

Alfonso Signorini incoraggia Fiordaliso e la invita in studio: “Quelli del 68 hanno combattuto le loro battaglie all’aperto, vieni qui!”

“Ma tu sai che quelli del 68 hanno combattuto le loro battaglie all’aperto, perciò ti aspetto in studio…”, l’invito di Alfonso Signorini, rivolto proprio a Fiordaliso. Evidentemente, il conduttore, desidera far sentire alla cantante tutto il sostegno dei fan e, probabilmente, incoraggiarla a proseguire il suo percorso all’interno della casa più spiata di Italia.

Quale sarà la reazione di Fiordaliso? Per viversi appieno quest’esperienza al Grande Fratello 2023 dovrà trovare un nuovo equilibrio tra le mura di Cinecittà, dove nelle ultime settimane si sente un po’ soffocata e, probabilmente, un po’ provata dalla varie dinamiche del reality.











© RIPRODUZIONE RISERVATA