Anita Olivieri choc su Heidi Baci: “Nulla da invidiare a una alta un metro e 40″/ Al Grande Fratello…

Anita Olivieri, fuori onda su Heidi Baci

Scontro titanico durante la sesta puntata del Grande Fratello 2023 tra Anita Olivieri e Heidi Baci. Le due concorrenti non riescono ad andare d’accordo e, durante il confronto diretto da Alfonso Signorini, non si sono risparmiate affatto. Anita, in particolare, ha ribadito di non credere a Heidi accusandola di avere con Vittorio Menozzi lo stesso atteggiamento che ha con Massimiliano Varrese. Al termine del confronto, a Heidi, è stato chiesto se pensa che Anita sia invidiosa di lei. “Non avevo nulla contro di lei, però nel momento in cui è uscito il video ha dato la colpa a come è stato tagliato e mi ha detto che con me non ha nulla“, è stata la risposta di Heidi.

Tornate nella casa, Anita si è lasciata andare ad uno sfogo con gli altri concorrenti. “Aspettavo solo che Heidi dicesse che sono invidiosa, perché ho poco da invidiare a sta alta un metro e quaranta”, il fuori onda di Anita che non è passato inosservato al popolo del web.

La reazione del web alle parole di Anita Olivieri

“Mi rodeva, l’ho detto nel mio microfono, non mi piace litigare con persone contro cui non ho nulla”, ha aggiunto poi Anita nel post puntata chiacchierando con Ciro Perone. Le parole di Anita Olivieri sono diventate immediatamente virali sul web. Gli utenti di Twitter, in particolare, hanno criticato le dichiarazioni della 26enne romana schierandosi dalla parte di Heidi Baci.

“Ma questa davvero si pensa che la bellezza sia data dall’altezza ? A parte che Heidi non sarà 1.50/1.40 ma oltre questo, ha un viso perfetto e senza trucco è anche più bella”, ha scritto un’utente.

