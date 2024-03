Anita Olivieri choc sull’ex fidanzato Edoardo: “Faceva il pazzo”/ Video: “Sarei stata con lui per pena”

Anita Olivieri fa rivelazioni pesanti sull’ex fidanzato Edoardo Sanson al Grande Fratello 2024 e scatena il web

Anita Olivieri è tornata nel mirino delle polemiche a causa delle ultime dichiarazioni fatte sull’ex fidanzato Edoardo Sanson nella Casa del Grande Fratello 2024. Dopo mesi in cui si è detta ancora profondamente legata a lui e ‘impegnata’, Anita ha intrapreso una relazione con Alessio Falsone. Ed è proprio a lui che, nelle ultime ore, la gieffina ha fatto delle rivelazioni molto dure sull’ex fidanzato.

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, bacio nella notte al Grande Fratello 2024/ Lei: “Sto perdendo la testa…”

In piena notte, e forse credendo di non essere in onda, Anita Olivieri ha fatto confidente non belle sull’ex Edoardo, che parte del web ha definito ‘denigratorie’. “Quando lui si è presentato sotto casa mia a piangere… – ha esordito Anita – avevo capito che era finita. Lui diceva che si sarebbe ammazzato senza di me. Si buttava per terra e faceva come un pazzo. Io l’ho aiutato, nonostante tutte le cose che sono successe.” ha raccontato la gieffina.

Greta Rossetti due di picche a Sergio al Grande Fratello? "Non riesco ad andare oltre"/ Letizia: "Ti capisco"

Anita Olivieri sull’ex fidanzato: “Sarei stata con lui per pena”

Il racconto di Anita Olivieri sull’ex fidanzato Edoardo è poi proseguito: “Io lo facevo entrare, lo facevo calmare e non era dovuto. […] Poi ho detto basta, ti ho aiutato finché ho potuto. Io sarei stata con lui per pena, quindi che senso avrebbe avuto? Mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui mi sono sentita in colpa anche per la sua situazione familiare.” E ancora: “Mia madre e i miei amici non volevano che io ci tornassi insieme. È stata colpa mia. Andavamo a cena con gli amici, io sono sempre stata la più fidanzata di tutti eppure ero sempre sola e lui non veniva mai. La gente poi ci provava perché pensava che non fossi fidanzata. Mi sono sentita super sola.” Parole, queste, verso l’ex fidanzato che il web non le ha perdonato, e per le quali si è sollevata una nuova polemica nei confronti della già tanto discussa concorrente del Grande Fratello 2024.

Mamma Greta Rossetti stronca la storia con Sergio al Grande Fratello/ "E' molto confusa si sta adattando"

Che personaggio terrificante Anita , adesso convinta di star parlando senza telecamere denigra il suo ex , quando in diretta diceva che doveva essere il padre dei suoi figli . Questa ragazza è inqualificabile #grandefratello pic.twitter.com/NF3FWsIlvn — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) March 13, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA