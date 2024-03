Anita Olivieri: “Con il mio ex Edoardo ho fatto il massimo, poi toccava a lui”/ “Alessio mi ha travolta…”

Anita Olivieri e il percorso al Grande Fratello 2024: “Ho cercato di farmi amare nella mia totalità…”

Era tra le più quotate per la vittoria finale, ma il percorso di Anita Olivieri al Grande Fratello 2024 si è fermato sul più bello. La giovane si è raccontata a Verissimo ricordando l’esperienza nel reality ma soprattutto la situazione sentimentale, spesso al centro dell’attenzione per le dinamiche tra il colpo di fulmine per Alessio Falsone e la relazione in bilico con Edoardo Sanson. “Il giudizio della mia famiglia e dei miei amici è l’unico per me che conta, mia madre in particolare era una colonna portante; quindi sì, ero un po’ preoccupata del loro giudizio. Era anche una prova per me mostrare tutto ciò che sono, oltre lo studio e il passato, cercavo di essere amata nella mia totalità”.

Il giudizio sull’esperienza al Grande Fratello 2024 è comunque positivo per Anita Olivieri nonostante la finale sfumata: “Se mi sento cambiata? Molto, sento di aver lavorato tantissimo su di me; è stata un’esperienza molto personale più che professionale. Mi sono lasciata tutto alle spalle, ho chiuso tutto ciò sui cui avevo lavorato e ho accantonato i sacrifici per intraprendere questa nuova vita”. Inevitabilmente, Silvia Toffanin non poteva non incalzare l’ex concorrente nel merito della rottura con Edoardo Sanson. “Sono stata 10 anni con Edoardo, una relazione complessa e fatta anche di molti tira e molla essendo nata in un periodo adolescenziale. Prima di entrare al Grande Fratello 2024 sono stata sola per due anni, poi ci siamo riavvicinati e pensavo non ci fosse di meglio rispetto a lui”.

Anita Olivieri e il rapporto con l’ex fidanzato Edoardo Sanson: “Mi dispiace sapere che ha sofferto…”

Proseguendo nel suo discorso sul rapporto con l’ex fidanzato Edoardo Sanson, Anita Olivieri non è riuscita a trattenere le lacrime a Verissimo. “Siamo stati insieme 20 giorni ad agosto e mi ero detta di valutare poi a settembre una volta finite le vacanze; si è poi presentata questa occasione e quindi ho messo davanti me. Siamo andati anche in terapia per recuperare il rapporto, io ho iniziato prima perchè avevo bisogno di lavorare innanzitutto su me stessa. Purtroppo mi sono resa conto che non puoi farlo per due, bisogna che entrambi si mettano in discussione. Ad un certo punto io sono arrivata al massimo che potessi fare, toccava a lui e purtroppo non è andata così”.

Il rapporto con Edoardo Sanson è arrivato ad una brusca interruzione per l’impatto travolgente di Alessio Falsone al Grande Fratello 2024: “Oggi c’è Alessio? E’ inaspettata come cosa, ancora non ho metabolizzato tutto perché è stato travolgente”. Queste le parole di Anita Olivieri a Verissimo, che ha poi aggiunto: “Ero convinta che sarei uscita e avrei visto Edoardo per decidere che fare, però ho abbassato le difese e in qualche modo mi sono lasciata andare. Lui si è inserito piano ma a suo modo… Sono molto presa, non riesco a controllarmi e questa è una cosa che non mi capita mai nella vita quindi ha un impatto notevole”. Tornando sull’ex fidanzato Edoardo Sanson ha invece spiegato: “Non si è espresso molto fuori e l’ho apprezzato molto, sicuramente abbiamo bisogno di parlare e chiarirsi, io voglio anche chiedere scusa per alcune cose che ho fatto. Purtroppo sono umana e mi faccio travolgere dalle emozioni, quindi mi dispiace sapere che lui può aver sofferto”.











