Virginia Mihajlovic è stata ospitata – proprio oggi, domenica 20 ottobre 2024 – nello studio di Silvia Toffanin di Verissimo dove ha raccontato la sua vita dopo la nascita del piccolissimo Leone Sinisa che si è unito alla sua bellissima famiglia portando (peraltro) il nome del suo amatissimo padre: “Mi dispiace che non ci sia stato alla nascita – confessa -, soprattutto perché non ho potuto condividere una gioia così grande come la nascita di un nipotino con lui. Sognava di avere tanti nipoti e per fortuna sono riuscita a regalargliene almeno una [che] amava e non vedeva l’ora di vedere anche solo per andarla a prendere a scuola”.

“Ho reagito alla scomparsa di papà – racconta Virginia Mihajlovic – con la vita, allontano le cose brutte con la gioia” tanto di riuscire a “crescere Violante con la gioia di vivere perché oltre ad aver avuto un lutto importante sono grata per le tante cose belle che ho“, tanto che anche mamma “ha reagito alla sofferenza dando più valore alla vita” nonostante gli ovvi “momenti di tristezza”; mentre il padre – ricorda – “anche nella malattia ha sempre reagito con forza, tanto che andava a correre la mattina anche poco prima di morire”.

Virginia Mihajlovic: “Papà oggi sarebbe sicuramente orgoglioso di me”

In tutto questo, Virginia Mihajlovic ricorda anche che “abbiamo perso pure il nonno che ha avuto un incidente e ha dovuto interrompere le cure che faceva per il tumore” e al quale confessa di essere stata “legatissima” come a tutti gli altri nonni e nonne: “Li chiamo tutti i giorni e una delle cose che mi fanno più male di non vivere a Roma è che so che la nonna è da sola a casa e non riesco a viverla come vorrei, ma con le chiamate spero di riuscire a starle accanto come avrei voluto”.

Centrale nella famiglia di Virginia Mihajlovic, il marito Alessandro che “con Leone Sinisa è molto più maturo di quanto non fosse con Violante” confessando che “vorrei regalare un altro fratellino a Violante e Leone anche se lui si fermerebbe a due”; e se ci fosse ancora il padre sostiene che “sarebbe stato molto orgoglioso, mi direbbe ‘brava’ e sarebbe tanto felice per me, Alessandro e tutto quello che stiamo costruendo”.