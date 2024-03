Anita Olivieri, cresce l’affinità con Alessio Falsone?/ “Mi hai fatto venire di nuovo voglia di stare qui”

Grande Fratello 2024, Alessio Falsone ad Anita Olivieri: “Vivo le relazioni come…“

Al Grande Fratello 2024 Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno goduto di un fine puntata decisamente speciale: una romantica cena in suite, in cui hanno avuto modo di approfondire la propria conoscenza. Nella diretta di ieri, infatti, la ragazza sembra aver definitivamente chiuso la relazione con l’ex fidanzato Edoardo, il quale ha rifiutato di chiamarla per un confronto telefonico con lei. Ora, Anita sembra proiettata verso una maggior complicità con Alessio, che è ormai sotto gli occhi di tutti i coinquilini ma che ha lasciato anche qualche dubbio in Beatrice Luzzi.

La coppia, in suite, ha cenato in un’atmosfera intima e si è confrontata anche sul tema delle relazioni sentimentali. Anita, in particolare, ammette di sentirsi rigenerata grazie a lui, dopo una serata complicata: “Ho passato un sacco di bei momenti qui dentro, fatti di miliardi di cose, però questa cosa la sto vivendo come se fosse finalmente una cosa per me. Mi hai fatto venire di nuovo voglia di stare qui dentro“. Alessio, dal canto suo, spiega come solitamente vive le relazioni: “Mi sono lasciato l’ultima volta un anno e mezzo fa. Io vivo le relazioni come il centro del mio mondo, è una scelta che faccio“.

Anita Olivieri condivide il pensiero di Alessio Falsone: “Sono come te“

Anita Olivieri condivide la linea di pensiero di Alessio Falsone sulle relazioni, ammettendo: “Io sono come te, se sto in una relazione do il 110%, poi quando sono libera sono una pazza. Non abbiamo vie di mezzo, è assurdo come carattere“. Il concorrente del Grande Fratello 2024 ritiene che le relazioni vadano vissute al massimo: “Io non sto ad attendere, fare e disfare, la vita è una“.

Anita si dice d’accordo e, laddove le cose tra i due dovessero funzionare, si domanda come potrebbero gestire la situazione. Alessio a quel punto espone il suo pensiero: “Come tutte le cose ci vorrà impegno. Poi io dico: ‘Posso proiettarmi e vedermi con una persona che non ha la voglia di fare quello che voglio fare io?’. Se devo condividere tanto tempo della mia vita, io devo divertirmi e stare bene, anche in casa. Devo avere voglia di fare le cose insieme a te“.

