Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati?/ La verità dopo il Grande Fratello 2024

Grande fratello 2024: Anita Olivieri e Alessio Falsone escono allo scoperto

Anita Olivieri e Alessio Falsone sono una tra le coppie nip nate tra le mura della Casa di Grande fratello 2024. Il reality show sotto la conduzione di Alfonso Signorini ha decretato, su volontà espressa dall’occhio pubblico agli ultimi televoti, l’eliminazione di Anita Olivieri alle semifinali e quella di Alessio Falsone ad un passo dal duello in finalissima di Grande fratello 2024, dove ha sorpreso una gloriosa Perla Vatiero con la vittoria inaspettata conseguita ai danni della rivale Beatrice Luzzi. Questo, peraltro, sulla scia di una previsione di Anita.

E, intanto, nelle ore segnate dal party del post-Grande Fratello 2024 di reunion tra i protagonisti inquilini del gioco nella Casa ormai giunto a conclusione, c’é chi via Instagram stories incalza Anita Olivieri sull’evoluzione dei rapporti con Alessio Falsone.

Una larga compagine di utenti attivi via social si chiede se tra i due ex Grande Fratello l’amore sia giunto al capolinea, dopo il tempo e lo spazio del reality show. Ma Anita Olivieri assicura con toni ad alto tasso di romanticismo di essere intenzionata a trascorrere il post-Grande fratello tra le braccia dell’amato, confermando cosi che con Alessio Falsone l’amore stia proseguendo a gonfie vele.

Anita Olivieri si dichiara innamorata di Alessio Falcone, dopo l’uscita dalla Casa: la risposta agli haters

I due, tra le nuove storie della bionda influencer, si lasciano immortalare in atteggiamenti particolarmente intimi, tra loro, mentre si preparano per una cena al chiaro di Luna. Lei gli chiede di farle un massaggio ai piedi in intimità e lui non si tira indietro. Incalzata, poi, sui quesiti dell’occhio pubblico, come quello posto da un utente che le chiede cosa le piaccia dell’aspetto fisico di Alessio, Anita sembra dirsi perdutamente innamorata delle “apparenze” da bello e dannato, di Falsone.

“Il braccio tatuato, a parte il sorriso, la cosa che più mi piace di te…-fa sapere in replica alla box di domande, Anita Olivieri, ormai del tutto soggiogata da Alessio Falsone-, mi fa molto effetto il fatto che lui sembri un pregiudicato di base”, prosegue visibilmente presa dal moro, la bionda.

Insomma, sembra proprio che l’amore nato tra le mura della Casa più spiata d’Italia non sia destinato a scemare. A dispetto degli utenti malevoli e gli haters in generale che tacciano Alessio e Anita di essere in procinto di lasciarsi pubblicamente e di aver ad oggi inscenato una finta lovestory, al mero intento di accalappiarsi visibilità, per un tornaconto personale.

