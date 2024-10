Nelle scorse ore Helena Prestes, durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi al Grande Fratello, si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni su Lorenzo Spolverato che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Quando la compagna di avventura le ha detto che secondo il suo parere il gieffino ha un interesse per Shaila Gatta lei ha svelato cosa le ha confidato lui solo pochi giorni fa. Alla gieffina ha detto che non riesce a capire perché a lei diceva che non voleva una donna come l’ex velina di Striscia la notizia e che non la vedeva come una possibile compagna. La modella brasiliana ha ribadito che lui le ha detto che Shaila non gli piace, ha anche fatto sapere che è conoscenza di alcune cose che però non vuole rivelare nella casa più spiata d’Italia.

Dopo le rivelazioni di Helena Prestes alcuni utenti hanno pubblicato sui social un video di qualche giorno fa che conferma ciò che ha detto la gieffina. Lui le dice infatti che gli piaceva l’idea che si era fatto di Shaila Gatta, ma non lei, ha infatti aggiunto che non gli piace come donna. In quella occasione ha anche detto che a parer suo non ha sincerità e che non la vede come una ragazza che può piacergli.

Anche Shaila Gatta vedeva Lorenzo solo come un amico, cos’altro ha rivelato Helena Prestes al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato non è stato l’unico a dire che non vedeva Shaila Gatta come qualcosa di più di una semplice amica. Nei giorni scorsi anche lei infatti aveva assicurato ad Helena Prestes che non c’era nient’altro che amicizia tra loro. Alla modella brasiliana ha detto di non vederlo con gli occhi di un possibile ragazzo perché non è una persona che vorrebbe al suo fianco.

Ad Helena Prestes nella casa più spiata d’Italia Shaila Gatta aveva poi ribadito di essere interessata solo a Javier, aveva poi aggiunto: “Lorenzo mi dispiaceva perderlo come amico, ma finisce qui. Io sono interessata solo a Javier te lo assicuro.” Il rapporto tra Lorenzo Spolverato e l’ex velina però ha preso una piega diversa al Gran Hermano, lei ha ammesso di provare un forte interesse nei suoi confronti ed è evidente che ci sia un trasporto da parte di entrambi. Non appena torneranno al Grande Fratello cosa succederà con Martinez e la Prestes? Non ci resta che attendere per saperne di più.

