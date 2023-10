Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, dura lite nella notte/ “Hai detto cose gravi a Samira, ma stai zitta…”

Anita Olivieri e Beatrice Luzzi: scontro nella notte

Dopo la puntata con Alfonso Signorini, nella casa del Grande Fratello 2023 è scoppiata un’accesa discussione che ha coinvolto alcune donne. In particolare, Beatrice Luzzi si è scontrata con Samira Lui per difendere Giuseppe Garibaldi. A scatenare la reazione di Beatrice è stata una frase detta da Samira in confessionale. “Se oggi mi svegliassi impazzita e volessi Giuseppe, me lo prenderei in pochissimo tempo”, le parole della modella che hanno portato allo scontro. “In confessionale hai detto che sono immatura, senza classe, hai parlato di caduta di stile, hai detto che ho fatto una figuraccia, mi ha dato fastidio“, ha sbottato Samira.

“Samira tu davvero pensi che prima mi dici: “Non sai quello che Giuseppe dice quando non ci sei”, poi io non posso dire che hai dimostrato di non essere matura?“, ha detto ancora Beatrice a cui ha controbattuto ancora Samira. Dopo lo scontro, a difendere la modella è stata Anita Olivieri.

Anita Olivieri difende Samira da Beatrice Luzzi

In piena notte, con la diretta interrotta, tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri c’è stato un duro confronto in antibagno. La pagina Instagram del Grande Fratello ha pubblicato il video in questione mettendo in evidenza ciò che è accaduto dopo la puntata con Signorini. Anita fa notare a Beatrice l’uso di parole dure nei confronti di Samira, ma la Luzzi non è della stessa opinione.

“Samira vi ha sempre tutelato e avrebbe potuto non farlo, ma l’ha fatto perché vuole bene a Giuseppe. Le hai detto che è immatura, che non ha stile e classe…”, sottolinea Anita. “. “Non mi sembrano cose molto gravi. Per me non ha avuto un comportamento maturo”, ribatte l’attrice. “E perché non l’hai detto durante la settimana?”, chiede la Olivieri a cui Beatrice fa notare di aver evitato perché ha capito che era una questione di amicizia tra Samira e Giuseppe.













