Anita Olivieri e Letizia Petris, strategia contro Perla e Greta al Grande Fratello 2023/ “Dovremo nominarle”

Grande Fratello 2023, per Anita Olivieri sta per arrivare il ‘turno’ di Perla Vatiero e Greta Rossetti

Le settimane passano inesorabili e dopo 5 mesi al Grande Fratello 2023 è tempo di iniziare a meditare sulle strategie utili al fine di conquistare la vittoria. Come riporta Leggo, nelle ultime ore sta circolando in rete una clip che vede protagoniste Letizia Petris e Anita Olivieri intente a ragionare proprio sul tema. Ciò che ha reso virale il video è il fatto che le due coinquiline abbiano menzionato come “prossimi obiettivi” Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Ebbene sì, nonostante la divisione in gruppi e la pseudo alleanza, Letizia Petris e Anita Olivieri sarebbero pronte a sfoderare l’asso nella manica “colpendo” Perla Vatiero e Greta Rossetti mediante l’artificio delle nomination. “Guarda che io sono sicura che poi inizierò a toccare anche Greta e Parla quando gli altri saranno usciti. Ma io devo ammetterlo, è così per me… Mi dispiace, ma che devo fare?”. Queste le parole di Anita Oliveri che si è quasi detta costretta, prima o poi, a fare il nome delle amiche per le nomination al Grande Fratello 2023.

Il discorso di Anita Olivieri – come riporta il portale – è poi proseguito: “Io non nomino uno di voi al posto loro; perché di ognuno di voi ho visto tutto, ma proprio tutto quello che avete passato. Quando siete stati bene, quando siete stati male, ci siamo stati vicini”. Dunque, per la concorrente del Grande Fratello 2023 sarebbe una scelta obbligata prima o poi quella di optare per Perla Vatiero e Greta Rossetti in nomination.

Per il web, il discorso di Anita Olivieri e Letizia Petris non sarebbe altro che un buonismo che in realtà cela una vera e propria strategia. La fotografa tra l’altro si è detta sulla stessa lunghezza d’onda della coinquilina: “Io sono veramente d’accordo con te, è una cosa normale”. Intanto – come racconta Leggo – c’è chi ricorda alcune parole recenti di Beatrice Luzzi all’indirizzo di Perla Vatiero, definendole una vera e propria profezia: “Amici? Guarda che ti stanno usando come testa di ariete contro di me”.

