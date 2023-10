Anita Olivieri ed Heidi Baci, lite al Grande Fratello 2023?/ “Sei troppo impostata e furba…”

Anita Olivieri ed Heidi Baci, nuovi dissidi al Grande Fratello 2023

Una condizione inalienabile dei reality è sicuramente l’emergere col tempo di rivalità e dissidi; tali circostanze non potevano dunque mancare anche nel caso del Grande Fratello 2023. Nonostante le dirette serali vedano i concorrenti quasi restii nel voler palesare le rispettive incomprensioni, nei giorni che precedono la puntata non mancano le diatribe e le discussioni anche piuttosto accese, così come i giudizi al veleno. Al centro dell’attenzione da diverso tempo spiccano Anita Olivieri ed Heidi Baci, palesemente lontane dal trovare un punto d’incontro.

A prescindere dalle evidenti antipatie vigenti al Grande Fratello 2023, gli autori del reality sanno sempre come aggiungere ulteriore pepe alle dinamiche di gioco. Come riporta Leggo, nelle ultime ore i coinquilini si sono cimentati in un format di intrattenimento denominato: “I panni sporchi si lavano in famiglia”. L’obiettivo, in occasione della spesa settimanale, era che i concorrenti si dicessero in faccia i pensieri reciproci senza filtri e giri di parole. Chiaramente, non sono passati inosservati i giudizi tra Anita Olivieri ed Heidi Baci oltre a quelli degli altri protagonisti del reality.

Anita Olivieri punge Heidi Baci al Grande Fratello 2023: “Ti accanisci inutilmente…”

Anita Olivieri ha deciso di scrivere una frase piuttosto diretta e tagliente sulla maglia destinata ad Heidi Baci: “Pensa di essere più furba delle altre”. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha dunque deciso di pungere la compagna di viaggio basandosi sulla presunta astuzia della concorrente utilizzata per chissà quali scopi e fini. Ciò che ha colpito – spiega il portale – è il fatto che tale gesto da parte della giovane sia arrivato dopo che nelle ore precedenti c’era stato di fatto un chiarimento tra le due.

“Non è cattiveria, io qui mi trovo con tutti e quindi non posso che votare te; tu per me sei una persona troppo impostata e mi dispiace”. Motiva così il suo gesto Anita Olivieri – come riporta Leggo – nei confronti di Heidi Baci. La frase tagliente sarebbe sorta, a prescindere dal chiarimento, perchè di fatto il rapporto con la coinquilina sembra essere l’unico ad essere caratterizzato dalla discordia. “Ti accanisci inutilmente; visto che c’è un pregresso tra me e te devo dirti che a me ha fatto male. Io penso che tu sia più furba degli altri.











