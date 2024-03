Anita Olivieri, “Fidanzato Edoardo Sanson voleva chiederle di sposarlo”/ “Sta malissimo”: spunta retroscena

Grande Fratello 2024, spunta un retroscena su Anita Olivieri ed il fidanzato Edoardo Sanson: “Lui era pronto alle nozze”

A quanto pare nella casa più spiata d’Italia è nata una nuova coppia, quella formata dalla veterana Anita Olivieri e l’ultimo arrivato Alessio Falsone. Nel giro di pochissimi giorni sembra essere scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che in quest’ultimi giorni non si sono risparmiati e dopo la 42° puntata del Grande Fratello 2024 premiati con un soggiorno in suite, Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono baciati tra abbracci e coccole. Fino pochi giorni fa, però, Anita Olivieri si dichiarava innamorata del fidanzato Edoardo Sanson e poi di colpo è cambiato tutto. Ma come ha reagito il giovane a questa situazione? A rivelare un retroscena ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha postato la segnalazione di un’utente.

Nel dettaglio una persona molto vicina alla famiglia di Edoardo Sanson, fidanzato di Anita Olivieri ha fornito un clamoroso retroscena a Deianira Marzano. Il ragazzo sta soffrendo tantissimo per questa situazione e sembra inoltre che avesse addirittura intenzione di sposare Anita Olivieri una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello 2024: “Siamo amici della famiglia di Edoardo Sanson, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi. La cosa più sconvolgente per la famiglia è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole.”

Anita Olivieri ed Alessio Falsone sempre più intimi al Grande Fratello 2024: la reazione del fidanzato Edoardo Sanson

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2024 trasmessa mercoledì scorso, Alfonso Signorini ha chiesto ad Anita Olivieri dei chiarimenti sia con riguardo ai suoi sentimenti verso il coinquilino Alessio Falsone che soprattutto verso il fidanzato Edoardo Sanson. Su quest’ultimo la 26enne ha confessato di essere in preda ai dubbi ed alle incertezze: “Io non rinnego nulla di quello che ho detto, io ed Edoardo abbiamo parlato tanto di noi e sapeva che non si sarebbe potuto riprendere il rapporto in un mese estivo. L’idea era: a settembre che si torna alla quotidianità cominciamo a rivalutare il rapporto…” A quel punto il conduttore le ha rivelato che ad Edoardo Sanson era stata data l’opportunità di chiamarla in diretta ma il giovane non ha telefonato.

Finita la diretta il Grande Fratello 2024 ha concesso ad Anita Olivieri ed Alessio Falsone una notte in suite in cui i due si sono lasciati andare tra coccole, abbraccia e persino un bacio. “Ci siamo baciati, coccolati. Non abbiamo parlato di sentimenti. È una roba molto embrionale, ci siamo fatti una specie di colloquio all’inizio. Ci siamo ‘assunti .C’era molto imbarazzo tra di noi. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo indietro ma ora so che non è così” ha rivelato Anita a Rosy aggiungendo di essere consapevole che il suo fidanzato Edoardo stia soffrendo.











