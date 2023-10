Anita Olivieri ha insultato Beatrice Luzzi al Grande Fratello?/ “Stron*a putt*na”: polemica sui social

Anita Olivieri ha insultato Beatrice Luzzi al Grande Fratello? Web in rivolta

Anita Olivieri ha insultato Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello? Esplode il dubbio e la gieffina romana finisce sotto attacco. Ancora tensioni all’interno della casa del Grande Fratello tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. Nelle scorse ore la gieffina romana è finita nel mirino dei social, dopo aver pronunciato delle parole fortissime nei confronti dell’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli. Ieri sera, a pochi minuti dall’inizio della diretta del Grande Fratello su Canale 5 pare che Anita abbia utilizzato termini particolarmente offensivi nei confronti della compagna di gioco. In un video circolante sui social si nota Anita Olivieri seduta in disparte nel salotto del loft di Cinecittà.

A un certo punto il suo sguardo posa su qualcosa che non sembra di suo gradimento e, secondo il web, si sarebbe lasciata andare a insulti nei confronti di Beatrice Luzzi: “Stron*za, putta*a” sarebbero le parole uscite di bocca ad Anita Olivieri. Il tutto semplicemente perché Beatrice si sarebbe seduta sul posto che solitamente è riservato ad Anita sul divano. La reazione esagerata da parte della bionda concorrente del reality ha però scatenato la rivolta dei social, visto che Beatrice risulta essere la gieffina più amata e per distacco.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi è interessata ad Alfonso Signorini?

Ancora una volta Beatrice Luzzi è stata la concorrente protagonista della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale Cinque. L’attrice, divenuta celebre per il suo ruolo di Eva Bonelli nella storica soap di Canale Cinque Vivere, ha palesato nelle scorse ore una particolare stima nei confronti del padrone di casa Alfonso Signorini. Il giornalista e direttore di Chi, però, non ha mai fatto mistero della propria omosessualità e proprio per questo motivo, la cantante e gieffina Fiordaliso ha voluto commentare ironicamente l’interesse avanzato da Beatrice:

“Eh ho capito, ma non credo proprio che lui cambi idea; tu non hai proprio tutto a posto, secondo il mio parere. Anche a me piacerebbe ma non ha idee che collimano con le nostre” le parole di Fiordaliso che ha smontato sul nascere l’interesse di Beatrice Luzzi. Così, dopo la fine del rapporto con Giuseppe Garibaldi nella Casa più spiata d’Italia, la Luzzi sarà chiamata a posare le proprie attenzioni altrove. Magari qualche nuovo ingresso al Grande Fratello potrebbe regalare piacevoli sorprese alla gieffina che sta dominando questa edizione del reality.











