Anita Olivieri: “Perdonami, se sono stata dura…”/ É pace fatta con Federico Massaro, al Grande Fratello?

Anita Olivieri e Federico Massaro suggellano un avvicinamento intimo, al Grande Fratello: é pace fatta?

Anita Olivieri, acerrima rivale di Beatrice Luzzi nel mezzo delle dinamiche di Grande fratello, registra un importante dialogo con Federico Massaro, che suggellerebbe la pace tra le parti. É l’occasione di un incontro dopo gli scontri che sembrano dividere i concorrenti nel gioco della Casa in due gruppi tra loro contrapposti e assestanti, uno facente capo alla leader beneficiata dal supporto dell’occhio pubblico, Beatrice Luzzi, e l’altro schieramento avverso all’attrice, di cui farebbe parte anche Anita.

La discussione avuta con Beatrice Luzzi alla nuova nonché ultima per il 2023, puntata, ha lasciato Anita molto turbata, tanto che la Olivieri si rintana con Rosy in sauna, dove le due hanno un dialogo intimista prima del riavvicinamento della bionda a Federico Massaro. Qui la chef Rosy invita Anita Olivieri a sorvolare sugli scontri con Beatrice Luzzi e le ripercussioni che la vedono a rischio nel gioco. Dalla parte di Anita Olivieri si aggiungono in sauna anche Fiordaliso e Giuseppe Garibaldi, che supportano la rivale di Beatrice Luzzi. Anita Olivieri dal suo canto palesa di sentirsi stanca di lottare in un gioco che avrebbe già il vincitore, Beatrice Luzzi, per il gradimento dell’occhio pubblico. Tuttavia, una volta rintanatasi in camera da letto, la bionda riceve la sorpresa di Federico Massaro, a cui lei ha riservato un due di picche.

Il confronto al Grande Fratello

“Perdonami se sono stata cattiva con te -fa sapere Anita Olivieri, parlando ad un intimo Federico Massaro-, scusami se sono stata dura”. Anita Olivieri non ha ricambiato l’interesse per l’inizio di una frequentazione con Federico Massaro, ma lui la esorta a non farsi colpe: “Quello che mi hai detto è comprensibile”. E mentre lui le accarezza la mano, Anita Olivieri ammette di avere un buon proposito per il nuovo anno alle porte, nella Casa del Grande Fratello: “Preferisco essere così che essere fraintesa, che dare false speranze. Scusami ancora”.

Insomma, al di là dei risvolti nel gioco di Grande fratello, si registra così un riavvicinamento importante tra i due coinquilini diretti interessati. Che questo sia l’inizio di una conoscenza intima per una lovestory? Chissà. Intanto, la stessa Anita é al centro di una polemica web…











