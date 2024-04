Anita Olivieri smentisce la crisi con Alessio Falsone/ “Mi ha dimostrato quello che mi è mancato per anni”

Anita Olivieri parla della storia con Alessio Falsone: “E’ stato bravo”

Anita Olivieri è stata indubbiamente una delle concorrenti più apprezzate al Grande Fratello 2024; la bionda romana ha trovato di nuovo l’amore all’interno della casa. A conquistare il suo cuore è stato il 31enne Alessio Falsone con il quale continua la relazione anche dopo la fine del reality show.

Beatrice Luzzi e Guiseppe Garibaldi stanno insieme? Rivelazione a Verissimo/ "Fidanzato? Vedo dove va cuore"

Su Instagram, Olivieri ha parlato a lungo della loro storia d’amore spendendo parole al miele per il suo compagno raccontando qual è stato il momento in cui ha ceduto alle sue lusinghe: “Sicuramente la chiacchierata sui film dizionario ecc hanno aiutato. Lui ad un certo punto mi ha puntata e non mi mollava più con battute e attenzioni, è stata dura. Ma la facilità con cui mi ha regalato quel bracciale nonostante lo avesse con Sergio ecc, mi ha fatto capire che teneva molto di più alla nostra cosa, che era interessato davvero ecc ecc. Mi è piaciuto che non ci abbia pensato un attimo. A me delle persone piacciono le piccole cose. Avere quel bracciale addosso mi ha fatto scattare. Poi quando ha detto che sarebbe uscito, prima che succedesse tutto.. lì ero finita Ale è stato bravo, tutto qui. Mi ha dato e dimostrato in un mese e mezzo quello che mi è mancato in anni” ha dichiarato l’ex gieffina.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno insieme dopo il GF?/ "Ci stiamo sentendo vogliamo capire una cosa"

Anita Olivieri smentisce la crisi con Alessio Falsone: “E’ un romanticone”

Al termine del reality show, sono circolate delle voci secondo cui Anita Olivieri e Alessio Falsone fossero in crisi. Su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha parlato a lungo della sua storia d’amore con il 31enne milanese smentendo di fatto ogni rumor.

Olivieri ha svelato qual è stata la frase che l’ha maggiormente colpita: “Tante. Quella che mi ha fatto più effetto è stata “tu sei il mio Grande Fratello” “tu sei il mio significato”. È una cosa forte da dire, e non è dovuta. Ho capito cosa intendesse. È una persona consapevole, umile e conferisce sempre i meriti alle cose quando li vede, è un valore immenso. Non è una persona invidiosa, quando vede il bello lui lo esalta, in ogni cosa. Comunque è un romanticone mi ha “valangato” di parole meravigliose“.

Antonella Fiordelisi e la lite con Nikita Pelizon: "Non ci parliamo più/ "Ecco perché se l'è presa con me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA