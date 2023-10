Anita Olivieri smentisce l’interesse per Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ “Non sono aperta a…”

Grande Fratello 2023, Anita Olivieri smentisce l’interesse per Paolo Masella

Qual è la natura del rapporto tra Anita Olivieri e Paolo Masella al Grande Fratello 2023? Potrebbe nascere una storia d’amore o rimarrà semplicemente un’amicizia? Negli ultimi giorni il gossip ha preso il sopravvento nella Casa, e anche il pubblico ne è venuto a conoscenza attraverso uno scoop lanciato da Rebecca Stafelli sul finire di una delle precedenti puntate. Ora, messa sotto pressione dalla curiosità di alcuni coinquilini, come mostra una clip condivisa sul sito del reality, Anita ha rotto il silenzio smentendo di nutrire un interesse per lui.

“Non conosco la storia di Paolo e ho parlato con tutti tranne che con lui in un mese che sto qua dentro“, ha spiegato, giustificando il suo avvicinamento al macellaio nell’ultimo periodo. Ciro Petrone però vuole vederci chiaro e le domanda senza mezze misure: “L’intenzione di andare a parlare con un ragazzo come Paolo, che sai che gli piaci… Tu lo sai che a lui piaci?“. Anita replica così: “Io gliel’ho chiesta questa cosa, lui ha detto: ‘Esteticamente’. Io ho detto: ‘Ok, ma non voglio parlare di queste cose, voglio solo conoscere la tua storia’“.

Anita Olivieri: “Non sono aperta a nuove cose qua dentro“

Anita Olivieri ha così posto un freno al presunto interesse di Paolo Masella nei suoi confronti. Chiacchierando in camera con Ciro Petrone e altri coinquilini del Grande Fratello 2023, la ragazza non si dice disposta ad iniziare una nuova conoscenza, facendo riferimento ad una situazione fuori dalla Casa tuttora irrisolta: “Non sono fidanzata, ma quando uscirò devo chiudere una storia che comunque è ancora aperta, devo cercare di capire cosa fare con questa persona. Quindi non sono aperta a nuove cose qua dentro“.

Inoltre, Anita sottolinea che ad essere interessata realmente a Paolo sarebbe Valentina. Anche per questo motivo, laddove Anita stessa avesse avuto un reale interesse per il ragazzo, non si sarebbe fatta avanti per rispetto della coinquilina: “A parte che piace a Valentina, quindi non è carino… A lei piace proprio, è esposta in questa cosa. Io però non ho interesse, mentre lei ce l’ha“.











