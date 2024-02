Anita Olivieri squalificata al Grande Fratello 2024?/ Frasi choc: “Con me rischi la vita”

Anita Olivieri rischia la squalifica al Grande Fratello 2024?

Alla finalissima del Grande Fratello 2024 manca sempre meno e nella casa le tensioni sono ormai evidenti. Tra tutti i concorrenti, nelle scorse ore, a scatenare la bufera è stata Anita Olivieri che si è lasciata andare ad una serie di frasi che hanno scatenato la reazione del pubblico pensando di non essere ripresa dalle telecamere. Diversamente dalle scorse edizioni, la diretta del Grande Fratello 2024 si interrompe durante le ore notturne. Proprio durante tale momento, Anita si sarebbe lasciata andare a dichiarazioni forti che non sono affatto piaciute al pubblico.

Il video incriminato è diventato così virale sui social e il popolo del web chiede a gran voce un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. C’è anche chi chiede la squalifica immediata dalla Olivieri che, nei mesi scorsi, è stata più volte al centro delle critiche.

Le frasi di Anita Olivieri

Cosa ha detto Anita Olivieri da far infuriare il popolo del web e portare quest’ultimo a chiedere a gran voce la squalifica? “Abbiamo superato l’orario? Che ora è? Penso che nessuno abbia il coraggio di tradirmi perché rischia la vita. Lo faccio sembrare un incidente, ho una mente diabolica, figurati se non la riesco a usare. Hanno paura delle conseguenze, per quello non lo fanno”. Sono queste le frasi pronunciate dalla Olivieri che, prima di pronunciarle, si sarebbe informata sull’orario.

Frasi che non sono state digerite dal pubblico e su X (il vecchio Twitter, ndr), sono diversi gli utenti che chiedono un provvedimento nei suoi confronti già nel corso della 39esima puntata in onda questa sera.

Poco prima del video anita dice: "abbiamo superato l'orario? Che ora è?".

