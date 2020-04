Anna Armentano e la figlia Sara/ Una madre dal dramma alla speranza (A Sua immagine)

La storia di Anna Armentano e di sua figlia Sara caratterizzeranno la puntata di “A Sua immagine” che andrà in onda oggi pomeriggio, sabato 11 aprile, alle ore 15.55 su Rai Uno. Una puntata speciale alla vigilia della Pasqua, nella quale la presentatrice Lorena Bianchetti racconterà la storia tragica e meravigliosa di Anna Armentano, una donna che nella vita ha conosciuto il buio più profondo, ha bevuto il calice più amaro per una madre, quando un giorno d’estate perde la sua amata e adorata Sara, un bambina di quasi quattro anni.

Sara era sulla spiaggia, in vacanza al mare con la famiglia, e mentre giocava sulle giostrine perse la vita a causa di una scarica di corrente elettrica che la uccise. Da quella morte inaccettabile, può nascere una luce nuova? Una storia che merita di essere raccontata al Sabato Santo, mentre la Chiesa attende la gioia della Resurrezione.

Proprio la sera prima di morire, infatti, la piccola Sara prima di andare a dormire aveva raccontato alla mamma dell’incontro con un’altra mamma di nome Morena. Una mamma molto buona, anche migliore di Anna (come Sara le disse con il candore della sua età), con i capelli azzurri e gli occhi castani.

LA STORIA STRAORDINARIA DI ANNA ARMENTANO E DELLA FIGLIA SARA

Chi era quest’altra mamma? Perché si chiamava proprio Morena? Anna Armentano ne era rimasta molto turbata, poi il giorno seguente ecco la tragedia. Solo qualche giorno dopo, Anna capirà il significato profondo delle parole della piccola Sara… Lo racconterà oggi a tutti i telespettatori di A Sua immagine. Una storia straordinaria, una potente testimonianza di speranza e di fede.

L’annuncio di Pasqua è un evento: la tomba vuota, la pietra rotolata. Un altro ospite della puntata odierna di “A Sua immagine”, Fra Giuseppe Buffon, commenta allora l’evento per antonomasia della cristianità, cioè la Resurrezione di Gesù. Nelle Catacombe di Santa Domitilla, a Roma, come ovunque nel mondo, risuona la gioia di un accadimento sorprendente e imprevedibile.

In questo periodo purtroppo per molti l’evento sorprendente e imprevedibile è invece che ha stravolto la vita di milioni di persone a causa del diffondersi dell’epidemia da Coronavirus, anche a loro tuttavia l’annuncio della Resurrezione potrà dire qualcosa di speciale in questa anomala Pasqua 2020.



