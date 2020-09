Anna Ascione e Gennaro Mauro, chi sono?/ La ragazza ha rifiutato la proposta di nozze (Temptation Island)

Anna Ascione e Gennaro Mauro sono fra le coppie di Temptation Island 2020 che vedremo in tv e che impareremo a conoscere da vicino. I due stanno insieme da sei anni, ma ci sono stati numerosi alti e bassi. Gennaro tra l’altro ha già fatto il passo fatidico e ha chiesto la mano della sua fidanzata, “Ma lei ha rifiutato”. Nel video di presentazione, la coppia si racconta a tutto tondo. Lei ha 26 anni, lui 31. Anna è di Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre Gennaro è di Torre Annunziata, sempre in zona. La loro storia d’amore poi comprende diversi tira e molla, motivo che potrebbe aver spinto Anna a prendere tempo quando Gennaro le ha chiesto di sposarlo. “Anche se ha scritto lei a questo programma”, dice lui, “potrebbe essere un’opportunità per me per capire se mi ama o meno”. Il dubbio infatti c’è, anche se lui è rimasto al fianco della fidanzata nonostante il rifiuto alle nozze. Riusciranno a risolvere tutto oppure decideranno di dividere le loro strade? Clicca qui per guardare il video di Anna e Gennaro.

Anna Ascione e Gennaro Mauro, una storia non semplice

La storia d’amore tra Anna Ascione e Gennaro Mauro, protagonisti a Temptation Island 2020, è iniziata sei anni fa e non è stata semplice. Lui ad un certo punto ha deciso di farle la proposta di matrimonio anche per riuscire a superare tutte le difficoltà una volta per tutte, ma si è ritrovato di fronte ad un rifiuto. Anna infatti non è sicura di provare lo stesso tipo d’amore che nutre il fidanzato, di cui tra l’altro non sopporta alcuni aspetti del suo carattere. “Da fuori pensano che lui sia il fidanzato perfetto e io la cattiva“, dice nella clip di presentazione, “in realtà lui ha dei lati caratteriali che per me sono diventati intollerabili”. Dalle prime informazioni emerse, sappiamo inoltre che Gennaro lavora nel negozio di ottica di famiglia, gestito insieme alle modelle. Si è laureato infatti in Optometria appena sei anni fa. Anna invece si è laureata in Economia, mentre lavorava in amministrazione per una società che si occupa di sicurezza in mare, la Oceanis SRL.

Anna Ascione e Gennaro Mauro, il video di presentazione della coppia di Temptation Island 2020





