Anna Billò: “Lascio Sky dopo 19 anni, chiuso un ciclo”/ “Cosa farò? Curiosa di scoprirlo”

Anna Billò, storica giornalista sportiva di casa Sky, ha deciso di lasciare la tv satellitare dopo ben 19 anni. «La mia ultima partita, la finale di Istanbul – ha raccontato al Corriere della Sera – è stata particolarmente emozionante. Avevo già deciso di lasciare Sky e farlo in un evento così importante è stato ancor più significativo. Un saluto pubblico non sarebbe stato molto in linea con il mio modo di essere, ma chi mi conosce bene, negli occhi lucidi al termine del programma, aveva intravisto l’intenzione». Da anni legata alla Champions League, in settimana Anna Billò ha fatto sapere via social l’addio a Sky, tv con cui è cresciuta dal punto di vista umana e professionale.

«Diciannove anni sono tanti e non volevo diventassero troppi – aggiunge – È stata una decisione ponderata, di certo non di pancia. Ho avuto la sensazione di un ciclo volto al termine. Questa consapevolezza mi ha permesso di godere attimo per attimo gli ultimi giorni. Certo – ha continuato – capisco che possa sembrare strano rinunciare a una posizione del genere, ma quando dentro di te percepisci una sensazione così netta è giusto assecondarla. Diciamo che la decisione è stata basata più sul presente che pensando a prospettive future e nel rispetto di quella che è stata la mia storia a Sky. Quando sono arrivata ero una ragazza che non sapeva nulla di televisione e mi sentivo inadeguata davanti alla telecamera. Mi sentivo quasi fuori posto – ha ribadito Anna Billò – e a Massimo Corcione, il mio direttore, dissi che il mio sogno sarebbe stato quello di diventare telecronista. Fu lui a insistere e a scorgere caratteristiche che non sapevo di avere».

ANNA BILLO’: “CHE IMBARAZZO CON LEONARDO…”

E durante l’esperienza a Sky Anna Billò ha conosciuto anche Leonardo, a cui è legata da anni e a cui è anche associato il suo ricordo più imbarazzante nella tv sportiva: «Quando nel bel mezzo di un sorteggio dei quarti di Champions League Leo mi ha chiesto di sposarlo». Ma come è Leonardo fra le mura domestiche: «Molto, molto preciso. Lui è la locomotiva della famiglia, rappresenta la parte organizzativa. È una persona integra, una qualità che apprezzo molto. E’ un genitore molto presente, un punto di riferimento forte per tutti i suoi 5 figli. Ha sempre la risposta giusta per ciascuno di loro». Ma è vera la storia che Leonoardo l’ha conquistata con un libro? «Sì, mi aveva lasciato una copia di Il mondo di Sofia di Gaarder in uno dei cespugli fuori dalla redazione. Ora dissemina per la casa citazioni e frasi. Poi devo risalire io agli autori. Mi fa fare anche lavoro di ricerca… L’ultima: “L’onestà è un capitale che rende”».

Anna Billò ha ovviamente detto ai figli che non avrebbe più lavorato a Sky: «Eh sì gliel’ho detto, appena ho deciso. E la reazione è stata immediata “Nooo mamma, e adesso?” Non so quello che sarà. Vivo la separazione da Sky come un’opportunità di cambiamento. Anche io sono curiosa di vedere quello che accadrà. Intanto mi ha colpito l’affetto ricevuto».











