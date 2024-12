DIRETTA SESTRI LEVANTE CARPI: CHI RIUSCIRÀ A RISCATTARSI?

Con la diretta Sestri Levante Carpi ci attende una partita da non sbagliare sia per i padroni di casa liguri sia per gli ospiti emiliani oggi pomeriggio, con fischio d’inizio infatti alle ore 17.30 di sabato 14 dicembre 2024 per la diciannovesima giornata del girone B di Serie C, l’ultima dell’andata. Molto delicata è la situazione dei padroni di casa, dal momento che il Sestri Levante è reduce da un ko per 4-1 ad Ascoli e deve fare i conti con una classifica sempre più preoccupante, che mette i liguri al penultimo posto.

Video Ascoli Sestri Levante (4-1)/ Gol e highlights: tripletta di Corazza! (Serie C, 6 dicembre 2024)

D’altro canto non ci sono molti sorrisi nemmeno fra gli ospiti verso la diretta Sestri Levante Carpi: gli emiliani infatti hanno perso tre delle ultime quattro partite, arrivano dalla sconfitta casalinga contro la Torres e al momento sarebbero fuori dalla zona playoff. Oggi potrebbe esserci l’occasione per ripartire, ma se andasse male bisognerebbe cominciare a guardarsi seriamente alle spalle: una sorta di bivio per rendere ancora più vivace la diretta Sestri Levante Carpi…

Diretta/ Audace Cerignola Altamura (risultato finale 1-1): pari con Grande! (Serie C, 6 dicembre 2024)

SESTRI LEVANTE CARPI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non ci saranno sorprese per chi fosse interessato a seguire la diretta Sestri Levante Carpi in tv, dal momento che pure questa partita del campionato di Serie C sarà un’esclusiva per gli abbonati ai canali di Sky Sport. Di conseguenza, saranno gli abbonati a poter usufruire anche dei servizi di Sky Go oppure Now Tv per vedere la diretta Sestri Levante Carpi in streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE CARPI

Eccoci adesso alla scoperta delle probabili formazioni per la diretta Sestri Levante Carpi. Per i padroni di casa consideriamo innanzitutto la squalifica di Valentini, quindi mister Andrea Scotto potrebbe schierare Pane con Pittino davanti al portiere Anacoura, al centro della difesa a quattro con i terzini Podda a destra e Montebugnoli a sinistra. Nel terzetto di centrocampo del Sestri Levante spazio a Conti, Giorno e Rosetti, ecco poi Clemenza che sarà il trequartista e i due attaccanti Durmush e Parravicini per completare il 4-3-1-2 dei liguri.

Diretta/ Ascoli Sestri Levante (risultato finale 4-1): tris di Corazza! (Serie C, 6 dicembre 2024)

La risposta del Carpi potrebbe concretizzarsi nello stesso modulo tattico anche per mister Cristian Serpini, ma con questi possibili undici calciatori titolari: il portiere Sorzi; la retroguardia a quattro formata da Tcheuna, Zagnoni, Panelli e Verza da destra a sinistra; Mandelli sarà il perno di centrocampo, affiancato dalle due mezzali Figoli e Contillano; infine, il Carpi in avanti potrebbe contare sul trequartista Cortesi e sul tandem di attaccanti Saporetti-Gerbi.

PRONOSTICO E QUOTE

Regna l’incertezza nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Sestri Levante Carpi, con differenze davvero minime fra le due vittorie: il segno 1 è infatti quotato a 2,55 e il segno 2 invece a 2,65. Più remunerativo ma nemmeno troppo il pareggio, dato che la quotazione in caso di segno X sarebbe pari a 3,05 volte la posta in palio.