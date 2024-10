E’ passato circa un anno e mezzo da quando Nina Zilli e il suo fidanzato Daniele Lazzarin sono diventati genitori della piccola Anna Blue. La cantante è stremata dalla maternità, anche se affronta il suo nuovo ruolo con la giusta modernità e l’entusiasmo di chi è convinto della scelta fatta. “Mia figlia Anna Blue è tosta, si lamenta solo quando ha fame”, ha raccontato in una intervista a La Stampa, la cantante. Nina Zilli e il musicista Danti (nome d’arte di Daniele Lazzarin, ndr) stanno vivendo una nuova fase della loro vita, ricca di difficoltà.

“La sua via di comunicazione è il pianto, ha questi occhioni giganti che dicono simili ai miei”, ha spiegato la quarantatreenne. Essere mamma non è mai facile, le difficoltà genitoriali sono sempre più grandi e dispendiose di quanto si possa pensare, eppure la Zilli ha trovato il modo per ricaricarsi istantaneamente. “Quando mi sono avvicinata alla maternità non sapevo niente, ma quegli occhi celestiali possono insegnarci tanto”, ha detto.

“Imparo a conoscerla ed è sempre più bello, iniziamo ora a parlare con gli occhi”, ha confidato Nina Zilli, parlando emozionata di sua figlia Anna Blue. Con il fidanzato Daniele Lazzarin non si sono dati limiti: non vogliono vivere privazioni per il solo fatto di essere diventati genitori. In poche parole sposano un approccio più moderno: “Bisogna stare tranquilli, si può fare tutto. D’altronde siamo stati così anche noi, solo che ce lo siamo dimenticati”, sottolinea la cantante. “La allatto e la mia vita è finita, ma non è faticoso, ci sono tempi nuovi”, le sue parole.

Insomma, la fatica si fa sentire per mamma Nina, ma la cantante non si spaventa e infatti continua a spingere anche sul fronte professionale. Adesso è impegnata da Milly Carlucci in Ballando con le Stelle 2024, un’avventura che vuole vivere da protagonista.