Temptation Island 2024, “Alfred voleva tornare con me”: la conferma di Anna

L’esperienza di Anna e Alfred a Temptation Island 2024 si è conclusa una netta rottura. Anna Acciardi e Alfred Ekhator stanno insieme da un anno e nove mesi ma in passato lui l’aveva già tradita e la ragazza ha deciso di partecipare al reality dei sentimenti per metterlo alla prova. Tuttavia sin da subito Alfred si è legato alla single Sofia Costantini e tra i due nel giro di pochi giorni è nato un vero e proprio flirt. Al falò di confronto infuocato Anna e Alfred sono usciti separati ed il giovane è immediatamente corso dalla tentatrice per dichiararle i suoi sentimenti.

Cos’è successo dopo un mese tra Anna e Alfred di Temptation Island 2024? Sono tornati insieme? Un clamoroso spoiler proviene dalla clip pubblicitaria del programma in cui si vede Anna confermare i rumor degli ultimi giorni che vedevano Alfred pentito e deluso ritornare sui suoi passi per chiedere non solo scusa alla sua ex ragazza ma anche di ritornare insieme. Nel dettaglio infatti si vede Filippi Bisciglia chiedere ad Anna: “Ti ha fatto capire che sarebbe tornato con te?” La ragazza ha prontamente risposto un eloquentissimo ‘Si’.

Stando allo spoiler choc della clip pubblicitaria di Temptation Island 2024 sembrerebbe che Anna e Alfred sono ritornati insieme. Negli ultimi giorni molti esperti di gossip come Deianira Marzano e Alessandro Rosica, inoltre, ha spifferato che i due sarebbero tornati insieme nonostante il parere contrario dei genitori della Acciardi, ma al momento si tratta solo di rumor non confermati.