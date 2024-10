Anna e Alfred: cos’è successo a Temptation Island 2024 settembre

Anna e Alfred hanno deciso di tornare insieme dopo Temptation Island 2024 settembre dando alla loro storia una nuova possibilità? La domanda è molto gettonata sul web alla luce di quanto accaduto nel villaggio del programma condotto da Filippo Bisciglia. La coppia ha partecipato al programma per la mancata fiducia di Anna nei confronti di Alfred che l’ha tradita più volte. Anna l’ha sempre personato ma stanca di vivere in una situazione di incertezza, ha deciso di mettere alla prova il proprio rapporto non immaginando ciò che sarebbe accaduto.

Temptation Island 2025 si farà?/ La decisione dopo due edizioni nello stesso anno

Alfred, infatti, all’interno del villaggio, si è avvicinato molto, sin dai primi giorni, alla single Sofia con la quale ci sono stati abbracci, massaggi, momenti d’intimità fino al fatidico bacio. Un rapporto di complicità quello tra Alfred e Sofia che è cresciuto puntata dopo puntata e che ha portato Anna a decidere di mettere fine all’avventura nel villaggio.

Alfonso D'Apice, chi è il fidanzato di Federica a Temptation Island 2024?/ Guarito dalla gelosia? Parere web

Anna e Alfred: l’addio al falò di confronto a Temptation Island 2024 settembre

Anna è arrivata al falò di confronto finale a Temptation Island 2024 settembre con l’intenzione di chiudere la relazione con Alfred che, in sua difesa, ha ammesso di non essere più innamorato di lei ma di non aver mai trovato il coraggio di lasciarla perché per la prima volta aveva trovato una famiglia. “La verità è che non ho mai avuto il coraggio. Siamo venuti qua perché tu potevi capire se potevi fidarti di me, io avevo il piede in due scarpe, ora ho capito dove voglio mettere i due piedi”, le parole di Alfred.

Titty e Antonio sono tornati insieme dopo Temptation Island 2024 settembre?/ Nessun matrimonio e...

“Voglio bene ad Anna e la sua famiglia, Anna ha sempre voluto tirare fuori il meglio di me, mi è stata vicino nei momenti difficili quando tante persone non c’erano. È stata davvero una donna speciale, io non la voglio prendere in giro, quindi sto facendo la cosa giusta”, ha aggiunto Alfred dicendo addio alla fidanzata.

Anna e Alfred: colpo di scena dopo Temptation Island 2024 settembre?

Dopo Temptation Island 2024 settembre, tra Anna e Alfred ci sarebbe stato un clamoroso colpo di scena. Secondo le varie segnalazioni, la storia tra Alfred e la single Sofia, fuori dal programma, non sarebbe continuata. Ma non sarebbe finita qui perché stando ad una segnalazione riportata da Deianira Marzano, Anna e Alfred sarebbero tornati insieme.

“Anna lo ha perdonato, come ha sempre fatto. La sua famiglia è furiosa per come sono andate le cose, ma sembra che Alfred abbia telefonato ai genitori di Anna, in lacrime, per spiegare che tutto era stato orchestrato”, il messaggio della segnalazione.