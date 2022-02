Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ “Continuiamo a essere felici insieme”

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi, il cantante di Monghidoro in gara al 72esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2022. Un grande amore quello nato tra il cantante e la donna che ha sposato nel 2004. In realtà la coppia stava insieme da tantissimo tempo e dal loro amore nel 1997 è nato il figlio Pietro. La coppia si è incontrata per la prima volta a Bologna in occasione di una partita di calcio: Gianni giocava in campo, mentre Anna era in tribuna. I due si sono conosciuti ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine: da quel momento, infatti, Anna e Gianni non si sono più lasciati!

Proprio Gianni Morandi ha ricordato il loro primo indimenticabile incontro: “19 agosto 2014. Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita – ha scritto il cantante sui social in occasione dell’anniversario -” Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”.

Gianni Morandi: “Anna Dan? La risposare altre 100 volte”

Gianni Morandi sempre sui social ha raccontato il periodo in cui ha incontrato per la prima volta la moglie Anna Dan. “In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme” – ha detto l’artista.

L’incontro tra i due ha cambiato la loro vita e, nonostante siano passati tantissimi anni, il cantante di Monghidoro ricorda ogni singolo istante: “ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e moglie. Noi stavamo già insieme dal 1994 e ci sposammo 10 anni dopo. Nostro figlio Pietro aveva 7 anni e naturalmente era con noi, quel giorno. Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!”.



