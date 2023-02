Anna Dan, moglie Gianni Morandi, e la paura per incidente alla mano/ “Lo vidi fragile”

Gianni Morandi e l’incidente alla mano che mandò in crisi Anna Dan: “per la prima volta lo vidi fragile”

Anna Dan è l’amata moglie del celebre cantante bolognese Gianni Morandi. I due stanno insieme da oltre vent’anni, si sono sposati nel 2004 e hanno messo al mondo il figlio Pietro, oggi venticinquenne. Prima di innamorarsi di Anna Dan, Gianni Morandi era stato sposato con Laura Efrikian, da cui aveva avuto altri tre figli: Serena (morta dopo poche ore), Marianna e Marco, nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974. Per quanto riguarda la storia d’amore tra Anna Dan e Gianni Morandi, uno dei momenti più negativi rappresentato dall’incidente alla mano che l’artista rimediò nel 2021, scatenando preoccupazione e angoscia nella moglie Anna.

In una intervista di qualche tempo fa, rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, la compagna aveva confessato la precarietà del suo stato d’animo, dopo aver visto per la prima volta il suo amore Gianni in evidente affanno e difficoltà. “Quando l’ho visto appoggiarsi al muretto del camino, per la prima volta l’ho visto fragile”, ha raccontato Anna Dan a proposito dell’incidente.

Gianni Morandi e l’incidente alla mano “superato” anche grazie a Jovanotti

Una brutta botta che spaventò soprattutto Gianni Morandi, poi costretto a correre in ospedale e ad iniziare un lungo percorso di cure. “Si ostinava a chiedermi se avessi in casa qualcosa per le scottature. Dopo essere scivolato nel fuoco, mi ha telefonato. Ho pensato che mi chiamasse per la cena, ma ho capito subito che era successo qualcosa di grave. La voce… L’ho trovato proprio lì, sulla soglia di casa con il telefonino sotto al braccio perché non poteva tenerlo in mano, con dolori fortissimi ovunque”, ha ricordato la moglie Anna.

La compagna di Gianni Morandi ha poi ricordato che la svolta emotiva è arrivata quando Jovanotti si è messo in contatto con Gianni Morandi per la nuova canzone: “Grazie a lui è rinato, si è come risvegliato. Lorenzo ci ha spedito via mail, in ospedale, la nuova canzone che ha scritto per lui”. L’artista oggi sta bene e ha mandato in archivio quel brutto periodo dell’incidente alla mano, che di sicurò però non dimenticherà.











