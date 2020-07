Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ Foto: vacanze in Italia, destinazione Abruzzo

Anna Dan ha già iniziato le sue vacanze con il marito Gianni Morandi. Sempre più uniti e innamoratissimi, i due hanno scelto di viaggiare in lungo e in largo nel sud Italia per visitare le bellezze dello Stivale. “Visita nella bellissima Matera, la città famosa per i ‘sassi’, le case scavate nella roccia”, ha scritto il cantante sui social, “ci sono passato molte volte, sia come turista, sia per fare uno spettacolo. Per Anna, invece, questa è la prima volta, ma dice che non sarà l’ultima”. Nonostante la passione per la fotografia, Anna ha scelto invece di farsi immortalare di fronte ai luoghi più belli che ha visitato con il marito. Fra cui Alberomello in Puglia e Rocca Calascio in Abruzzo. Come scrive in un hashtag, le foto sono state scattate dal marito cantante. Clicca qui per guardare la foto di Anna Dan.

Anna Dan, moglie Gianni Morandi: rimanendo sé stessa ha conquistato il pubblico

Anna Dan è riuscita a conquistare il pubblico italiano semplicemente rimanendo se stessa. E naturalmente in quanto moglie devota di Gianni Morandi, che ha deciso di sposarla in segreto in seconde nozze. Star sui social come nella vita, Anna vanta oltre 52 mila followers solo su Instagram e non mancano mai i messaggi di affetto che i fan della coppia le inviano fra i commenti. Così come non sono mai mancate le dediche d’amore di Morandi, che l’anno scorso ha scelto di condividere un pensiero speciale in occasione del loro anniversario. “Sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore”, ha scritto, “quel giorno mi innamorai, affascinato dai tuoi occhi, ma in quel momento non potevo certo immaginare che, 25 anni dopo, avrei continuato ad amarti così intensamente”. Oggi, sabato 18 luglio 2020, Gianni Morandi sarà protagonista della prima serata di Rai 1, grazie al Meglio di Grazie a tutti – Show. Anna non interverrà in alcun modo, anche se nella realtà si sta godendo queste vacanze con il marito. E pensare che il loro incontro è avvenuto a Monghidoro, durante una partita di calcio che l’artista aveva organizzato nel suo paese. “Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica”, ha detto tempo fa Morandi, “ero separato già da 18 anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non era quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.

Foto, Rocco Calascio in Abruzzo

