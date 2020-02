Anna Delle Piane, vedova di Carlo/ “Pietro Delle Piane mente! Se la vedrà con…”

Ospite a Mattino5 oggi è Anna Delle Piane, la vedova del grande attore Carlo Delle Piane morto proprio la scorsa estate, per rispondere ai dubbi e alle insinuazioni su Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia. Federica Panicucci inizia a mettere insieme i pezzi di questa storia iniziando proprio dalla morte dell’attore Carlo Dalle Piane e di quel posto che proprio il compagno di Antonella Elia ha messo sui social in suo ricordo e ci sono tanti commenti di affetto nei confronti di Pietro parlando di affetti cari e di dolore in famiglia con i suoi mi piace. In uno addirittura un utente insinua il dubbio che l’attore sia suo padre e lui addirittura ha messo un mi piace quasi a confermare la notizia ma a fare chiarezza ci pensa la vedova dell’attrice: “Non sono risentita ma quando mi hanno chiesto di questo signore ho confermato che non ho mai sentito parlare di questa persona e che Carlo non mi ha mai parlato di lui”.

ANNA DELLE PIANE VS PIETRO DELLE PIANE: “MENTE, NON E’ FIGLIO DI CARLO”

Anna Delle Piane conferma che non ha mai sentito parlare di Pietro delle Piane anche se non esclude che possa essere un lontanissimo parente ma che mai niente ha avuto a che fare con il marito: “Carlo Dalle Piane non è padre di Pietro, non è un parente stretto, questo è certo. Non ho mai sentito parlare di lui, non l’ho mai visto, io ho sempre tutelato il bene di Carlo e mi è stato chiesto e mi sento di dire la mia verità. Non lo abbiamo mai visto, forse è un parente lontanissimo ma non so’, in questo mondo succede di tutto, non ho giudizi, io sono tranquilla, se la vedrà con la sua coscienza”. Federica Panicucci prende la palla al balzo invitando Pietro a intervenire se ce ne fosse bisogno: “E’ una mancanza di rispetto sia a Carlo Dalle Piane che al vero papà di Pietro che ha visto suo figlio fingere in questo modo”.

Pietro Delle Piane e il mistero del cognome: il fidanzato della Elia millanta parentele? Sembra proprio così…

