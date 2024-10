Anna e Alfred a Temptation Island 2024, cos’è successo al falò di confronto

Il falò di confronto tra Anna e Alfred a Temptation Island 2024 è un mix di accuse e dichiarazioni no sense da parte del ragazzo. Prima, però, Anna si sfoga con le amiche, ammettendo di aver dato tanto ad Alfred: “A settembre andiamo a convivere mi ha detto… Se mi avesse amata davvero non avrebbe cercato altro, invece ha sempre cercato le altre quindi non mi ha mai amata davvero. Mi dispiace di avergli fatto conoscere la mia famiglia, mio nonno a cui ha pure detto ‘Ci vediamo presto’. Io una cosa posso dire, il mio bene è stato incondizionato, è stato un bene forte”.

Una volta faccia a faccia al falò di confronto, Filippo Bisciglia lascia la parola prima ad Alfred, che ha richiesto l’incontro. “Ho chiesto il falò perché ora come mai voglio dirti la verità, perché per me tu hai visto che non ho mai avuto una famiglia unita, tu mi hai fatto capire cos’è la famiglia, ho un senso di gratitudine immenso. La verità è che non ti amo e non ho mai avuto il coraggio di dirtelo, te l’ho detto qua.”

Anna durissima contro Alfred al falò di confronto: storia finita!

La reazione di Anna, come da lei stessa annunciato, è durissima nei confronti di Alfred. “Un uomo vero non avrebbe fatto così, baciando un’altra, ma avrebbe detto ‘Io ho capito di non amare Anna’ e avrebbe chiesto il falò di confronto, poi l’avrebbe baciata. – ha esordito lei al falò di confronto di Temptation Island 2024 – Tu adesso sei niente, sei zero!” Così ha continuato: “Oggi sono felice, sto bene… sei un falso, non ho perso niente. Tu stai fingendo, non è vero quello che dici, puoi ingannare gli altri con questa faccia di merd* ma non mi freghi! Io ti ho voluto bene davvero… Il giorno prima di venire qua siamo stati insieme, il giorno dopo le tue mani erano su un’altra. Ora ho capito quanto tu vali zero e quanto io valgo molto.” Lui crolla in lacrime ma, di fronte alla domanda fatidica, ammette di voler lasciare da solo il programma. Lei conferma la scelta di lui. La storia tra Anna e Alfred è finita.