Alfred, scontro con Sofia a Uomini e Donne

Duro scontro a Uomini e Donne tra Alfred e Sofia dopo Temptation Island 2024 settembre. Nella puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre, Maria De Filippi comincia il racconto dell’avventura delle coppie a Temptation Island con Anna e Alfred. Dopo un filmato riassuntivo di tutto quello che è successo, in studio, arrivano prima Alfred e poi Sofia dando il via ad un durissimo scontro in studio perché è la prima volta che i due si vedono dopo aver messo fine alla loro frequentazione.

“Sono molto nera, più del vestito che indosso”, esordisce così Sofia nello studio di Uomini e Donne. “Volevo vederti per parlare, faccia a faccia, sono stato confuso…”, si difende Alfred. Sofia lo accusa di aver dormito con lui la sera stessa in cui ha chiuso con Anna e di aver organizzato anche un viaggio a Parigi ma Alfred dice ancora: “Cosa vengo a fare a Parigi se i sentimenti miei non sono veri?”. “Avevi detto che volevi una come me! Ti ho fatto entrare nella mia vita, tu cosa hai fatto?! Io sono una persona, non un oggetto!”, ribatte ancora Sofia.

Anna, Alfred e Sofia: si alzano i toni a Uomini e Donne

Maria De Filippi, poi annuncia l’arrivo di Anna in studio. “Ti do ragione su una cosa, che è un falso e bugiardo e ti chiedo scusa per averti fatto soffrire”, dice Sofia salutando Anna. “Puoi pensare come può stare la fidanzata di Alfred?”, chiede a sua volta Anna che, però, viene interrotta da Gianni Sperti. “Mi dispiace che se la prende con l’altra invece che col proprio fidanzato. Chi ha sbagliato nei tuoi confronti è solo il tuo fidanzato”.

I due, poi, si confrontano al centro dello studio. “Non è che ci ho riprovato, sono sincero (…), ero dispiaciuto per quello che era successo. Ma ritornare insieme…”, dice Alfred. “Mi ha detto che andando da lei aveva capito il valore che avevo io. Quando dice che ci avrebbe riprovato, poi di fatto non fa nulla. Accetta il mio No e va via”, le parole di Anna che poi ribadisce di aver accettato la fine della storia non potendo costringere nessuno a stare con lei.

