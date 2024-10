Temptation Island 2024, Anna e Alfred sono ancora fidanzati?

Tra le storie di Temptation Island 2024 che stanno tenendo con il fiato sospeso il pubblico di Canale Cinque è impossibile non citare quella tra Anna e Alfred, la coppia che si è presentata in trasmissione sperando di risolvere i problemi che si trascinava da prima di partecipare al format condotto da Filippo Bisciglia. Anna e Alfred stanno ancora insieme dopo Temptation Island? E’ questo l’interrogativo che si stanno ponendo in molti tra i telespettatori Mediaset, a maggior ragione dopo che lei si è imbattuta in un video girato nel villaggio dei fidanzati, questo lo sfogo della ragazza:

“Io mi sto vergognando al posto suo (di Alfred, ndr), se io devo vedere loro parlare di passione e quanto vorrebbero andare a letto insieme, sinceramente il video non lo voglio guardare“ le parole di Anna durante il falò di ritrovo delle fidanzate nel programma.

Temptation Island 2024, la segnalazione su Anna e Alfred: lei ha un altro?

Nelle scorse ore si è fatta largo una segnalazione su Anna e Alfred di Temptation Island 2024, la coppia del viaggio nei sentimenti che potrebbe aver portato al capolinea la loro relazione. Mentre Alfred sembra aver trovato la passione con la single Sofia nel villaggio, Anna avrebbe una frequentazione già da prima di prendere parte al programma di Canale Cinque, come rivelato da un retroscena riportato da Deianira Marzano su Instagram.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione su Anna e Alfred, ricostruendo come stanno le cose dopo la fine di Temptation Island 2024: “Ho amici in comune con Sofia, mi viene da ridere perché sì, è uscita da lì con Alfred, ma ora sente e vede un ragazzo che frequentava da prima di partecipare al reality, lui è un mio amico”. E sempre da parte dell’autrice della segnalazione non manca una frecciatina: “Per come si è comportato ha trovato una peggio di lui”.