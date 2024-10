Anna e Alfred sempre più in crisi: si avvicina l’epilogo a Temptation Island 2024 settembre?

Anna e Alfred sono tra i protagonisti della nuova puntata di Temptation Island 2024 settembre in onda questa sera su canale 5. La coppia ha scelto di partecipare al programma di Filippo Bisciglia per il tradimento di lui e la necessità di Anna di capire se possa ancora fidarsi del fidanzato. Tuttavia, sin dalla prima puntata, la giovane è stata messa a dura prova dai numerosi video del fidanzato che si è subito avvicinato alla single Sofia con cui, sin dai primi momenti, ci sono state carezze, abbracci e anche massaggi.

Titty e Antonio si sono lasciati? Coppia di Temptation Island 2024 settembre/ "Sono disgustata"

Le parole di Alfred, inoltre, sono state pesanti per Anna che, confidandosi con le altre fidanzate, si è spesso lasciata andare ad uno sfogo immaginando la reazione della propria famiglia. Questa sera, però, la situazione peggiorerà perché Anna sarà chiamata nel pinnettu dove, in compagnia delle altre fidanzate, vedrà nuove immagini di Alfred che le faranno tremare la terra sotto i piedi.

Temptation Island 2024, 4a puntata/ Diretta e coppie: Alfred e Anna agli sgoccioli, una coppia va al falò

Anna e Alfred: lei chiede il falò a Temptation Island 2024 settembre

Come svelano le anticipazioni di Temptation Island 2024 settembre, il pinnettu sarà il protagonista indiscusso di quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo della storia di Anna e Alfred a Temptation Island. La fidanzata sarà chiamata dalla redazione a raggiungere il pinnettu con la consapevolezza di potersi trovare di fronte immagini molto forti. La realtà, tuttavia, sarà più dura del previsto per la forte reazione che avrà Anna.

Dopo lo stupore, l’amarezza e la rabbia per ciò che vedrà, Anna non resisterà e chiederà il falò di confronto immediato al fidanzato, decisa a mettere fine non solo alla storia ma anche all’esperienza nel villaggio. Il compito di annunciare la richiesta di Anna ad Alfred sarà di Filippo Bisciglia.

Ludovica Ronzitti e Christian Lanfranchi sono tornati insieme?/ Dopo Temptation Island, lei...

Anna e Alfred: dove siamo rimasti

Nella precedente puntata di Temptation Island 2024 settembre, Anna si è ritrovata di fronte a video che le hanno lasciato l’amaro in bocca. Nei filmati che ha visto nel pinnettu, infatti, Anna ha assistito ad un’emozione particolare del fidanzato nelle parti intime stando accanto alla single Sofia. In un video successivo, i due sono in spiaggia dove si concedono anche una passeggiata a cavallo e i doppi sensi sono davvero numerosi.

Anna, di fronte ai numerosi filmati, non una nascosto il dolore per aver portato avanti una relazione in cui credeva con una persona che, ad oggi, non riconosce. “Io mi sto vergognando al posto suo (di Alfred, ndr). Se io devo vedere loro parlare di passione e quanto vorrebbero andare a letto insieme, sinceramente il video non lo voglio guardare“, le parole di Anna durante il falò delle fidanzate.