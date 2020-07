Anna e Andrea chi sono? Temptation Island 2020/ È già finita? Lei vuole il matrimonio, lui…

Oggi, giovedì 2 giugno, parte ufficialmente la nuova edizione di Temptation Island. Una delle coppie che è pronta a regalare emozioni al pubblico a casa è quella composta da Andrea e Anna. Lui ha 27 anni, lei 37, stanno insieme ormai da tempo ma non mancano dubbi, soprattutto da parte del ragazzo. La differenza d’età ha creato qualche dissapore negli ultimi tempi, soprattutto quando Anna ha iniziato a pensare al matrimonio. Alle telecamere di Temptatio, Andrea ha infatti dichiarato che: “Io con Anna andrei a vivere subito, solo che lei vuole di più.” Il 27enne ha inoltre specificato: “Vuole un matrimonio, dei figli. In questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita. Per me Temptation Island è un’occasione per farle capire che la amo, ma deve darmi tempo, perché nella vita non esiste solo la coppia”.

Anna e Andrea a Temptation Island per capire se è vero amore o…

Se questi sono i dubbi di Andrea, Anna arriva a Temptation Island 2020 per capire se con lui può davvero fare dei progetti importanti. “Se lui pensa queste cose non si sarebbe dovuto prendere una donna più grande. – ha infatti dichiarato nell’intervista che anticipa la separazione della coppia per 21 giorni – A me questa cosa spaventa e mi frena, mi fa fare un passo dietro e mi fa pensare che sto solo perdendo tempo”. Andrea e Anna mettono dunque alla prova la loro relazione arrivata ormai ad un punto di svolta che potrebbe quindi essere positivo, e portare al matrimonio, o negativo e portare alla rottura definitiva. Cosa sarà accaduto in questi primi giorni in Sardegna? Anna e Andrea resisteranno alle tentazioni del reality condotto da Filippo Bisciglia? Inizieremo a scoprirlo questa sera, in prima serata, su Canale 5.





© RIPRODUZIONE RISERVATA