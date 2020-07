Anna e Andrea, Temptation Island 2020/ Video, stanno ancora insieme dopo la crisi?

Anna e Andrea potrebbero aver lasciato Temptation Island 2020 senza intaccare la loro unione. Per ora si parla solo di indiscrezioni emerse in questi giorni e che accendono le luci sulla loro coppia. Anche se nella scorsa puntata abbiamo visto come Anna abbia deciso di organizzare un piano per creare una famiglia con il fidanzato, arrivando persino al punto di provocare la sua gelosia. Una fan del programma intanto ha rivelato di aver visto Anna di recente al Kursal di Ostia. Andrea non sarebbe stato al suo fianco, ma i due avrebbero avuto una videochiamata lunghissima, durata tutta la serata. E questo nonostante il parere della sorella di lui, Serena, che ha rivelato sui social le sue impressioni: “L’espressione mi ha colpito, sono stati concetti duri”, ha detto, “da sorella sono contenta se Andrea è felice. Non sempre tutte le scelte si condividono. Sta prendendo un pacchetto importante ma è consapevole e questo gli fa onore. Dal mio punto di vista, credo anche che a 27 anni vivere una storia con maggiore spensieratezza lo renderebbe più sereno“. Serena infatti non ha digerito il fatto che Anna si sia definita diabolica e disposta a tutto per smuovere le acque. Perplessa di fronte alle sue dichiarazioni, si è augurata solo che se questa parte di lei fosse vera, il fratello decida di uscire da solo dal programma.

Anna e Andrea, sempre più in crisi ma…

Anna e Andrea continuano a tenere duro, nonostante le insidie di Temptation Island 2020. La loro coppia è sempre più in crisi, anche se sembra proprio che sia lei ad avere in mano le redini della situazione. Nella scorsa puntata, Andrea ha ricevuto dei video sulla fidanzata che di certo non gli hanno fatto molto piacere. “Secondo me sta usando questa strategia per farmi scoppiare, per farmi chiedere un falò di confronto oppure farmi andare là a prenderla“, ha detto al conduttore. Non ha digerito inoltre che Anna lo consideri un bambino, ma solo quando si tratta di responsabilità che riguardano le sue figlie o la casa. Non quando invece gli chiede di renderla di nuovo madre. Pur consapevole del piano della fidanzata, Andrea non ha gradito vederla alle prese con il Tentatore Carlo, che ha ammesso di provare attrazione nei confronti delle donne più grandi. “Lui è come un bambino ora”, ha detto il Single parlando di Andrea, “non deciderà, lui non è capace di decidere, non è capace di fare niente. Non perchè è più piccolo […] c’entra solo perchè nella mer*a ci stai tu, non lui“. Clicca qui per guardare il video di Anna e Andrea.



